Три дня на 599 депутатов

Голосование за кандидатов в депутаты заксобрания Свердловской области и 35 муниципальных дум пройдет одновременно с выборами Госдумы РФ в три дня — 18, 19 и 20 сентября, рассказала на пресс-конференции глава облизбиркома Елена Клименко. Она пообещала сделать избирательные участки «самым безопасным местом» от атак беспилотников и применить систему электронного голосования. По мнению экспертов, явка может значительно превысить 35% из-за совмещения выборов трех уровней, однако не повторит прошлых рекордов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловской области на участки для голосования может прийти 3,2 млн избирателей. Как рассказала председатель областной избирательной комиссии Елена Клименко, 26 млн бланков общим весом в 100 тонн напечатают для голосования на выборах в Госдуму РФ и заксобрание региона.

В сентябре уральцы изберут семь депутатов Госдумы по одномандатным округам и смогут проголосовать за партийные списки. В областное заксобрание жителям Среднего Урала предстоит выбрать 25 депутатов по одномандатным округам и 25 — по партийным спискам.

«Пять бюллетеней получат 738 086 жителей из 35 муниципальных образований, у которых будут проходить выборы в местные думы. Единственными, кто получит шесть бланков, станут избиратели в Унже-Павинском сельском поселении»,— добавила Елена Клименко. По ее данным, всего по итогам местных выборов будет замещено 542 депутатских мандата.

Глава облизбиркома подчеркнула, что решение о проведении трехдневного голосования на выборах всех уровней в стране приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России 17 июня в связи с тем, что такой же срок ранее установили и для Госдумы.

Госпожа Клименко пояснила, что с этим Свердловская область обратилась в ЦИК с заявлением для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «Решение пока еще не принято, но мы очень рассчитываем, что нам разрешат. Регион показывает хорошее участие в ДЭГ, порядка 98% заявившихся избирателей обязательно голосуют. Мне больше всего нравится подсчет голосов, что через полтора часа уже есть все результаты, и все очень прекрасно»,— сказала она.

По словам председателя, очно уральцы смогут получить бюллетени на 2 233 избирательных участках в Свердловской области.

В целом, на подготовку и проведение выборов всех уровней в регионе рассчитывают потратить более 600 млн руб., большая часть из которых пойдет на оплату труда около 25 тыс. человек в составе всех избирательных комиссий. «Нам регламентируют стоимость часа их работы. Если умножить 23 тыс. человек в составах всех именно участковых избирательных комиссий (УИК) на 45 руб. в час, это уже достаточно критичные средства получаются, а они работают 10 дней»,— подчеркнула Елена Клименко. Она признала, что за последний год «все подорожало», в связи с чем траты на одного избирателя в регионе составят около 200 руб. (вместо 181 руб. в 2025-м).

Председатель отметила, что расходы позволили увеличить и политикам. В частности, на выборах в Госдуму реготделения партий смогут потратить до 55 млн руб., кандидаты — до 40 млн руб. Предельные размеры фондов на выборах в свердловское заксобрание установили в размере 200 млн руб. для избирательных объединений, в 20 млн руб. — для претендентов.

По словам госпожи Клименко, участие в выборах депутатов заксобрания без сбора подписей имеют право принять кандидаты от шести партий — «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Новых людей» и «Яблока». На места в Госдуме помимо них смогут претендовать без подписей Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», «Родина» и Партия прямой демократии.

Другим партиям для участия в выборах в свердловский парламент предстоит собрать с 16 488 до 18 136 подписей для регистрации партийного списка, с 3 622 до 4 348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе. По Госдуме для одобрения избиркомом перечня претендентов от объединения необходимо принести не менее 200 тыс. подписей (не более 7 тыс. на один субъект РФ), для участия в выборах от конкретной территории — от 13 566 до 14 830 автографов.

Елена Клименко отметила, что выдвижение кандидатов в Госдуму будет длиться с 17 июня по 11 июля, в заксобрание — с 17 июня по 31 июля. Регистрация претендентов завершится 5 августа.

«В начале июля пройдут конференции большинства политических партий по выдвижению своих кандидатов. Некоторые хотят совместить выдвижение кандидатов в заксобрание с выдвижением кандидатов на местных выборах. Поэтому они немного отодвигаются, чтобы сделать это одновременно»,— пояснила председатель. Она добавила, что окончательный вариант формы и теста бюллетеня будет утвержден 30 августа.

По словам госпожи Клименко, в августе-сентябре облизбирком начнет реализацию проекта «Информ УИК» по обходу домохозяйств членами комиссий для информирования избирателей о выборах. Она подчеркнула, что по сравнению с 2025 годом количество его участников увеличится с 8,5 тыс. до 9 тыс. человек. «В 2025-м мы обошли около 82% избирателей — именно до такого числа мы достучались, нам открыли дверь. Мы уже три года подряд ходим к одним и тем же избирателям, нас уже знают. Уверена, что охват в этом году будет больше, потому что некоторым избирателям уже не надо уделять так много времени»,— заверила Елена Клименко.

Председатель заявила, что в ходе самого голосования в сентябре, в отличие от прошлых выборов, уральцам не будут предлагать принять участие в викторинах с призами у избирательных участков. «Уже несколько кампаний подряд этого не было, и слава Богу»,— подчеркнула она.

Госпожа Клименко отметила, что в 2026 году акцент будет сделан на готовности к введению во время голосования в регионе режима беспилотной или ракетной опасности.

«Волноваться точно не стоит. Если будет воздушная угроза, то мы членам комиссий доведем информацию, какие действия предпринимать. Если мы находимся на избирательном участке, то мы можем оставаться в помещении, либо идти в укрытие, которое определенно собственником помещения. Туда мы и будем все передвигаться потихонечку»,— пояснила Елена Клименко, заверив, что избирательные участки в дни голосования будут «самым безопасным местом» при угрозе атаки беспилотников.

Явка избирателей по итогам выборов в сентябре на Среднем Урале «точно превысит 35%» из-за совмещения выборов депутатов трех уровней, однако «никто за рекордами гнаться не будет», считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. «У всех есть понимание сегодняшней ситуации, поэтому никто не собирается проводить ярмарки, устраивать гипермобилизационные мероприятия избирателей. "Единая Россия" приведет свой электорат, чтобы он составил большинство, и будет стремиться соответствовать результатам на их праймериз»,— отметил политолог. Всего в предварительном голосовании партии с 25 по 31 мая приняли участие 349 479 свердловчан.

Максимальный размер явки сможет повторить результат 2021 года и приблизиться к 49,01%, если «не случится больших событий», считает политтехнолог Александр Ханин. «С 2019 года жизнь людей ухудшается каждый год. Народ устал, его раздражают запреты, и это может снизить явку — это естественная реакция. Если к этому добавится другой негативный фактор, это снизит явку еще сильнее»,— отметил эксперт.

Василий Алексеев