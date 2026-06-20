«Единая Россия» выдвинула 31 действующего депутата в свердловское заксобрание

Свердловское региональное отделение «Единой России» выдвинуло 103 кандидата на выборы в законодательное собрание Свердловской области в рамках XLV партийной конференции. Среди них 25 человек рассчитывают избраться по одномандатным округам, 78 — по списку партии (75 из них вошли в территориальные группы претендентов, трое — в общеобластную часть списка). Среди них 31 действующий депутат свердловского парламента: 12 планируют вновь получить мандаты по единому округу, 19 — одержать победу в территориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер во время партийной конференции "Единой России"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер во время партийной конференции "Единой России"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, в общеобластную часть списка вошли:

1. Губернатор, секретарь реготделения «Единой России» Денис Паслер;

2. Участник специальной военной операции (СВО), Герой России Максим Шоломов;

3. Первый вице-спикер свердловского заксобрания, мэр Екатеринбурга в 1992-2010 годах Аркадий Чернецкий.

Кандидатами по одномандатным округам стали:

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина (Богдановичский округ);

(Богдановичский округ); Вице-спкиер, бывший мэр Каменска-Уральского Виктор Якимов (Каменск-Уральский округ);

(Каменск-Уральский округ); Вице-спикер, исполнительный директор фонда «Добрососедство» Виктор Маслаков (Ленинский округ);

(Ленинский округ); Вице-спикер, доцент кафедры финансов УрФУ Михаил Клименко (Кировский округ);

(Кировский округ); Депутат одного созыва, бывший помощник первого заместителя губернатора Евгений Старков (Алапаевский округ);

(Алапаевский округ); Депутат одного созыва, бывший начальник информационно-аналитического отдела компании «Рендер» Сергей Мелехин (Верх-Исетский округ);

(Верх-Исетский округ); Депутат одного созыва от КПРФ, генеральный директор Ирбитского молочного завода Григорий Бачериков (Ирбитский округ);

(Ирбитский округ); Депутат одного созыва, экс-мэр Ивделя Петр Соколюк (Краснотурьинский округ);

(Краснотурьинский округ); Депутат одного созыва, уральский гонщик Сергей Карякин (Сысертский округ);

(Сысертский округ); Депутат двух созывов, руководитель исполкома свердловского реготделения «Единой России» Дмитрий Жуков (Серовский округ);

(Серовский округ); Депутат двух созывов, исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин (Дзержинский округ);

(Дзержинский округ); Депутат двух созывов, председатель профсоюзной организации «Евраз НТМК» Владимир Радаев (Тагилстроевский округ);

(Тагилстроевский округ); Депутат трех созывов, бывший вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Погудин (Ленинский округ Нижнего Тагила);

(Ленинский округ Нижнего Тагила); Депутат трех созывов, бывший руководитель фракции ЛДПР Михаил Зубарев (Асбестовский округ);

(Асбестовский округ); Депутат трех созывов, бывший коммунист Вячеслав Вегнер (Белоярский округ);

(Белоярский округ); Депутат трех созывов, бывший лидер Партии пенсионеров Евгений Зяблицев (Октябрьский округ);

(Октябрьский округ); Депутат пяти созывов, президент фонда «Малая Родина» Альберт Абзалов (Красноуфимский округ);

(Красноуфимский округ); Депутат шести созывов, генеральный директор компании «Уралбиофарм» Александр Серебренников (Ревдинский округ);

(Ревдинский округ); Экс-мэр Березовского Евгений Писцов (Березовский округ);

(Березовский округ); Вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко (Железнодорожный округ);

(Железнодорожный округ); Депутат Госдумы двух созывов, биатлонист Антон Шипулин (Орджоникидзевский округ);

(Орджоникидзевский округ); Депутат гордумы Екатеринбурга одного созыва, ветеран спецподразделения ФСБ России «Альфа» Сергей Павленко (Чкаловский округ);

(Чкаловский округ); Депутат гордумы Екатеринбурга одного созыва, советник директора УГМК по персоналу и общим вопросам Алексей Смирнов (Верхнепышминский округ);

(Верхнепышминский округ); Генеральный директор комбината «Электрохимприбор» в Лесном Сергей Жамилов (Красноуральский округ);

(Красноуральский округ); Президент академии хоккея с мячом «Уральский трубник» Павел Булатов (Первоуральский округ).

В территориальные группы претендентов вошли:

От Алапаевской тергруппы — депутат двух созывов от КПРФ, экс-советник президента РМК Игорь Аксенов, гендиректор Артемовского машиностроительного завода «Вентпром» Павел Вяткин и директор аграрного направления в компании «Равис — птицефабрика Сосновская» Александр Засыпкин;

— депутат двух созывов от КПРФ, экс-советник президента РМК Игорь Аксенов, гендиректор Артемовского машиностроительного завода «Вентпром» Павел Вяткин и директор аграрного направления в компании «Равис — птицефабрика Сосновская» Александр Засыпкин; От Асбестовской тергруппы — мэр Асбеста Наталья Тихонова, директор «Сафьяновской меди» Алексей Кузьмин и председатель думы Сухого Лога Евгений Быков;

— мэр Асбеста Наталья Тихонова, директор «Сафьяновской меди» Алексей Кузьмин и председатель думы Сухого Лога Евгений Быков; От Белоярской тергруппы — депутат одного созыва от КПРФ, участник СВО Тарас Исаков, директор Белоярской атомной станции Юрий Носов и директор компании «Белоярскнефтепродукт» Евгений Казаков;

— депутат одного созыва от КПРФ, участник СВО Тарас Исаков, директор Белоярской атомной станции Юрий Носов и директор компании «Белоярскнефтепродукт» Евгений Казаков; От Богдановичской тергруппы — председатель заксобрания Людмила Бабушкина, глава Восточного управленческого округа Свердловской области Николай Клевец и вице-мэр Екатеринбурга Александр Толкачев;

— председатель заксобрания Людмила Бабушкина, глава Восточного управленческого округа Свердловской области Николай Клевец и вице-мэр Екатеринбурга Александр Толкачев; От Березовской тергруппы — депутат двух созывов, экс-мэр Березовского, гендиректор группы компаний Brozex Вячеслав Брозовский, бывший спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин и директор детского стадиона спортивной школы №19 Прохор Чепиков;

— депутат двух созывов, экс-мэр Березовского, гендиректор группы компаний Brozex Вячеслав Брозовский, бывший спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин и директор детского стадиона спортивной школы №19 Прохор Чепиков; От Верх-Исетской тергруппы — главный врач Детской городской клинической больницы №9 Игорь Огарков, участник СВО Андрей Шерстобитов и директор школы №48 Лариса Пичугина;

— главный врач Детской городской клинической больницы №9 Игорь Огарков, участник СВО Андрей Шерстобитов и директор школы №48 Лариса Пичугина; От Железнодорожной тергруппы — депутат двух созывов, экс-глава Железнодорожного района Екатеринбурга Валентин Лаппо, депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников и директор Федеральной транспортной компании Глеб Киндер;

— депутат двух созывов, экс-глава Железнодорожного района Екатеринбурга Валентин Лаппо, депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников и директор Федеральной транспортной компании Глеб Киндер; От Кировской тергруппы — мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, ректор УрФУ Илья Обабков и депутат гордумы Екатеринбурга Артур Зиганшин;

— мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, ректор УрФУ Илья Обабков и депутат гордумы Екатеринбурга Артур Зиганшин; От Ленинской тергруппы — глава Академического района Николай Смирнягин, заведующая в детском саду №53 Наталья Гусева и бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский;

— глава Академического района Николай Смирнягин, заведующая в детском саду №53 Наталья Гусева и бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский; От Октябрьской тергруппы — гендиректор Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных, глава департамента молодежной политики и международных связей в мэрии Екатеринбурга, участник СВО Артем Николаев и учитель школы №71 Михаил Лобанов;

— гендиректор Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных, глава департамента молодежной политики и международных связей в мэрии Екатеринбурга, участник СВО Артем Николаев и учитель школы №71 Михаил Лобанов; От Орджоникидзевской тергруппы — руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Шестаков и заместитель генерального директора Машиностроительного завода им. М.И. Калинина Александр Косинцев;

— руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Шестаков и заместитель генерального директора Машиностроительного завода им. М.И. Калинина Александр Косинцев; От Чкаловской тергруппы — депутат гордумы Екатеринбурга шести созывов Дмитрий Сергин, первый заместитель главы регионального исполкома «Единой России» Евгений Назаров и участник СВО Петр Печников;

— депутат гордумы Екатеринбурга шести созывов Дмитрий Сергин, первый заместитель главы регионального исполкома «Единой России» Евгений Назаров и участник СВО Петр Печников; От Ирбитской тергруппы — депутат четырех созывов, экс-глава Ирбитского района Елена Трескова, участник СВО Максим Спицын и мэр Ирбита Николай Юдин;

— депутат четырех созывов, экс-глава Ирбитского района Елена Трескова, участник СВО Максим Спицын и мэр Ирбита Николай Юдин; От Каменск-Уральской тергруппы — первый заместитель губернатора Свердловской области — министр промышленности и науки региона Алексей Шмыков, депутат одного созыва, директор по персоналу Уральского алюминиевого завода Анна Соломеина и участник СВО Александр Боровков;

— первый заместитель губернатора Свердловской области — министр промышленности и науки региона Алексей Шмыков, депутат одного созыва, директор по персоналу Уральского алюминиевого завода Анна Соломеина и участник СВО Александр Боровков; От Верхнепышминской тергруппы — член Совета федерации РФ, экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, директор по персоналу и общим вопросам компании «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенковский и заведующая женской консультацией в Кировградской центральной районной больнице Татьяна Краева;

— член Совета федерации РФ, экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, директор по персоналу и общим вопросам компании «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенковский и заведующая женской консультацией в Кировградской центральной районной больнице Татьяна Краева; От Краснотурьинской тергруппы — депутат Госдумы двух созывов, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, глава Северного управленческого округа региона Александр Вервейн и депутат заксобрания четырех созывов, председатель Союза ветеранов Афганистана и СВО Виктор Бабенко;

— депутат Госдумы двух созывов, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, глава Северного управленческого округа региона Александр Вервейн и депутат заксобрания четырех созывов, председатель Союза ветеранов Афганистана и СВО Виктор Бабенко; От Краноуральской тергруппы — генеральный директор компании «Святогор» Дмитрий Тропников, председатель первичной профсоюзной организации ВСМПО Зульфар Файзулин и советник генерального директора Кушвинского завода прокатных валков по финансам и стратегии Алевтина Мурикова;

— генеральный директор компании «Святогор» Дмитрий Тропников, председатель первичной профсоюзной организации ВСМПО Зульфар Файзулин и советник генерального директора Кушвинского завода прокатных валков по финансам и стратегии Алевтина Мурикова; От Красноуфимской тергруппы — ректор УрГПУ, экс-министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов, участник СВО Кирилл Мелихов и депутат одного созыва, бывший министр агропромышленного комплекса и продовольствия региона Михаил Копытов;

— ректор УрГПУ, экс-министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов, участник СВО Кирилл Мелихов и депутат одного созыва, бывший министр агропромышленного комплекса и продовольствия региона Михаил Копытов; От Дзержинской тергруппы — генеральный директор компании «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов, педагог дополнительного образования в Доме детского творчества Ленинского района Нижнего Тагила Виктор Стариков и начальник группы автоматизированных систем управления технологическими процессами в компании «Уралхимпласт» Игорь Малько;

— генеральный директор компании «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов, педагог дополнительного образования в Доме детского творчества Ленинского района Нижнего Тагила Виктор Стариков и начальник группы автоматизированных систем управления технологическими процессами в компании «Уралхимпласт» Игорь Малько; От Ленинской тергруппы Нижнего Тагила — мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев, депутат одного созыва, экс-директор компании «Нижнетагильский холодильник» Вячеслав Малых и бывший начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров;

Нижнего Тагила — мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев, депутат одного созыва, экс-директор компании «Нижнетагильский холодильник» Вячеслав Малых и бывший начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров; От Тагилстроевской тергруппы — участник СВО Сергей Дрягунов, директор детского сада «Радость» Елена Городилова и операционный директор в компании «Евраз НТМК» Константин Миронов;

— участник СВО Сергей Дрягунов, директор детского сада «Радость» Елена Городилова и операционный директор в компании «Евраз НТМК» Константин Миронов; От Первоуральской тергруппы — руководитель фракции «Единая Россия» в заксобрании Елена Чечунова, генеральный директор Инновационного культурного центра Нина Журавлева и главный врач станции скорой медицинской помощи в Первоуральске Андрей Сорокин;

— руководитель фракции «Единая Россия» в заксобрании Елена Чечунова, генеральный директор Инновационного культурного центра Нина Журавлева и главный врач станции скорой медицинской помощи в Первоуральске Андрей Сорокин; От Ревдинской тергруппы — заместитель директора по персоналу и общим вопросам УГМК, заместитель председателя общественной палаты Свердловской области Мирослав Медведев, врач-кардиолог в Полевской центральной районной больнице Любовь Кислякова и председатель думы Дегтярска Игорь Бусахин;

— заместитель директора по персоналу и общим вопросам УГМК, заместитель председателя общественной палаты Свердловской области Мирослав Медведев, врач-кардиолог в Полевской центральной районной больнице Любовь Кислякова и председатель думы Дегтярска Игорь Бусахин; От Серовской тергруппы — депутат думы Серова, экс-кандидат в мэры, предприниматель Сергей Семакин, глава Качканара Андрей Ярославцев и участник СВО Александр Боданин;

— депутат думы Серова, экс-кандидат в мэры, предприниматель Сергей Семакин, глава Качканара Андрей Ярославцев и участник СВО Александр Боданин; От Сысертской тергруппы — депутат Госдумы двух созывов, бывший вице-президент группы компаний «Кировский» Лев Ковпак, спикер думы Сысерти Илья Тугбаев и главный врач Арамильской городской больницы Егор Колобов.

Выдвижение кандидатов от «Единой России» одобрили 200 делегатов партийной конференции, всего один — выступил против. Один бюллетень для голосования был признан недействительным.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб.

«Единая Россия» отобрала кандидатов на выборы в заксобрание Свердловской области в рамках партийных праймериз, которые приходили с 25 по 31 мая. В них участвовали 376 претендентов, включая 30 действующих депутатов регионального парламента, восемь депутатов гордумы Екатеринбурга, четырех депутатов Госдумы, восемь мэров и 40 участников СВО. Позже число кандидатов снизилось до 350 из-за «неисполнения требований» предварительного голосования некоторыми кандидатами, однако число претендующих на мандаты бойцов спецоперации увеличилось до 44. В начале июня глава регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Жуков отмечал, что участие в отборе претендовав приняли 349 479 свердловчан. Впрочем, 20 июня Денис Паслер сообщил о показателе в 356 тыс. человек.

Выборы депутатов заксобрания VIII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября, явка избирателей на них составила 47,82%. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» взяли 33 мандата (23 по округам и 10 по партсписку), КПРФ — девять (два по округам и семь по списку), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — четыре, ЛДПР и «Новые люди» — по два (все по партспискам).

Подробнее об претендентах на мандаты от «Единой России» и их обещаниях — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев