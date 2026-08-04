Главные новости за 4 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Жара до +38 градусов ожидается в Краснодарском крае к концу недели.

В ночь на 4 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 19 регионами России, включая Крым.

В селе Хмельницком под Севастополем произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, после чего совершил нападение на местных жителей.

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Андрея Марченко, бывшего владельца сети отелей Marton.

В Севастополе спецслужбы пресекли деятельность диверсионно-террористической группы и задержали двоих граждан России 1992 и 1999 годов рождения, которые по заданию украинских кураторов готовили серию терактов в Крыму и Севастополе.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что число погибших от атаки ВСУ под Геленджиком детей увеличилось до четырех.

МИД Турции выразил обеспокоенность эскалацией ситуации в Черном море, отметив, что происходящее затрагивает гражданское судоходство и может иметь последствия для продовольственной безопасности.

Пять дорожных компаний Краснодарского края повторно выставлены на аукцион единым лотом с общей начальной стоимостью 10,95 млрд руб.

С начала 2026 года в Краснодарском крае на ремонт или ребрендинг закрылись 18 автозаправочных станций, что составляет 1,8% от их общего количества в регионе.

Транспортная группа FESCO, входящая в контур управления госкорпорации «Росатом», временно приостановила прием новых заявок на перевозки через акваторию Черного моря после инцидента с контейнеровозом «Янина».