Пять кубанских дорожных компаний повторно выставили на торги за 11 млрд рублей

Пять дорожных компаний Краснодарского края повторно выставлены на аукцион единым лотом с общей начальной стоимостью 10,95 млрд руб. Речь идет о предприятиях «ДорМост», «Краснодаравтодорпроект», «Магистраль», «СтройЮгРегион» и «Северское ДРСУ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Шаг аукциона установлен в размере 109,5 млн руб., сумма задатка — 2,19 млрд руб. По сравнению с первым аукционом, назначенным на 25 июня 2026 года, начальная цена актива снижена с 13,4 млрд до 10,95 млрд руб.

В июне ПСБ объявил о продаже строительных и инфраструктурных активов в Краснодарском крае. На торги были выставлены 100% долей в уставных капиталах девяти компаний, работающих в сфере дорожного строительства, проектирования, производства строительных конструкций и возведения искусственных сооружений.

Предприятия, включенные в лот, специализируются на строительстве и реконструкции автомобильных дорог, мостов, тоннелей, путепроводов и других инфраструктурных объектов. Часть компаний также занимается проектированием дорожной инфраструктуры и производством строительных материалов и железобетонных изделий.

«Краснодаравтодорпроект», основанный в 1959 году, разрабатывает проектную документацию для строительства и реконструкции автомобильных дорог и мостов. «ДорМост» специализируется на строительстве, капитальном ремонте и реконструкции мостовых сооружений и автомобильных дорог. Компании «Магистраль» и «СтройЮгРегион» также работают в сфере дорожного строительства и инфраструктурных проектов.

Вячеслав Рыжков