Минобороны сообщило об уничтожении 320 беспилотников за ночь

В ночь на 4 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 19 регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По данным военного ведомства, атака продолжалась с 20:00 мск 3 августа до 08:00 мск 4 августа. За это время силы ПВО ликвидировали беспилотники над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, а также над территорией Крыма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о последствиях атаки беспилотников на Подмосковье. По его данным, в результате происшествия погибли и пострадали люди, а также получили повреждения здания.

На фоне продолжающихся атак в Краснодарском крае сохраняется запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотных летательных аппаратов, работой средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются также на сведения о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.

За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб. Власти региона неоднократно обращали внимание на то, что публикация подобных материалов может создать угрозу безопасности и раскрыть сведения о расположении объектов и работе сил противовоздушной обороны.

Мария Удовик