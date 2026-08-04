FESCO приостанавливает прием заявок на отправки через акваторию Черного моря

Транспортная группа FESCO, входящая в контур управления госкорпорации «Росатом», временно приостановила прием новых заявок на перевозки через акваторию Черного моря после инцидента с контейнеровозом «Янина». Решение принято до выработки дополнительных мер с учетом существующих рисков для судоходства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В компании сообщили, что безопасность экипажей и сохранность грузов остаются приоритетными направлениями работы. FESCO изучает альтернативные варианты организации доставки с соблюдением необходимых мер безопасности. О возобновлении приема заявок будет объявлено дополнительно.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что контейнеровоз «Янина» затонул в Черном море после атаки беспилотников. По его словам, судно было атаковано вечером 31 июля примерно в 200 км от Новороссийска.

После повреждения экипаж организованно покинул судно. Все 17 членов команды были спасены. Лихачев отмечал, что контейнеровоз перевозил гражданские грузы — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов, и назвал произошедшее «пиратством» и «морским разбоем».

Контейнеровоз «Янина» принадлежит транспортной группе FESCO, которая с 2023 года находится в контуре управления «Росатома».

Вячеслав Рыжков