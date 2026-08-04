Жара до +38 градусов ожидается в Краснодарском крае к концу недели

Экстремальная жара, которая в последние недели охватила Европу, смещается в сторону юга России. По прогнозу центра погоды «Фобос», уже в ближайшие дни Краснодарский край окажется в зоне аномально высоких температур, а в Краснодаре к концу рабочей недели воздух прогреется до +36…+38 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По данным синоптиков, продолжительная жара и засуха уже привели к серьезным последствиям в европейских странах. В Румынии из-за критического снижения уровня воды в Дунае рассматривают возможность изменения русла реки, чтобы направить поток к Чернаводской атомной электростанции, где один из реакторов остановили из-за нехватки воды. В Венгрии из-за обмеления Дуная почти в десять раз снизилась выработка электроэнергии на АЭС «Пакш». В Германии уровень воды в Рейне в районе Кельна опустился до исторического минимума — 66 см.

Как пояснили специалисты центра погоды «Фобос», причиной сложившейся ситуации стал Азорский антициклон. Юго-восточные воздушные потоки приносили в его центральную часть раскаленный воздух из Сахары, который при ясной погоде дополнительно прогревался солнечными лучами.

По информации синоптиков, в дальнейшем в атмосферные процессы вмешались атлантические вихри. Под их воздействием антициклон начал смещаться на восток, в сторону границ России, вслед за чем аномальная жара распространится на южные регионы страны.

По оценке специалистов, первыми воздействие новой волны жары почувствуют жители юга России. Здесь температура воздуха достигнет +33…+38 градусов. В регионах средней полосы ожидается от +25 до +30 градусов, а к концу рабочей недели жаркая погода распространится и на верховья Волги.

По прогнозу «Фобоса», наиболее высокие температуры сохранятся именно на юге страны, где столбики термометров будут показывать от +35 до +40 градусов. В Краснодаре 4 августа ожидаются кратковременные грозовые дожди при температуре около +32 градусов. Затем установится солнечная и сухая погода, а уже с четверга температура воздуха повысится до +36…+38 градусов.

Мария Удовик