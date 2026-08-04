В Краснодарском крае на фоне топливного кризиса на ремонт закрылись почти 2% АЗС

С начала 2026 года в Краснодарском крае на ремонт или ребрендинг закрылись 18 автозаправочных станций, что составляет 1,8% от их общего количества в регионе. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании «ОМТ Консалт», поступившие в распоряжение «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По состоянию на 31 июля 2026 года на Кубани насчитывается 986 АЗС против 1004 на 1 января 2026 года. В целом по Южному федеральному округу число закрывшихся станций составило 35 (–1,1%). В настоящее время в ЮФО работает 3266 заправок.

В масштабах страны на ремонт закрылись 322 АЗС, при этом в России сейчас насчитывается 28 376 заправок. Таким образом, общее количество АЗС в РФ сократилось на 1,1%.

Тенденция к массовому временному закрытию АЗС может быть связана с ситуацией, сложившейся на топливном рынке, рассказал «Известиям» президент союза «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Марат Муртазин.

В «ОМТ Консалт» отметили, что закрытия коснулись как независимых сетей, так и заправок крупных нефтяных компаний.

Большинство закрытых в этом году на ремонт или ребрендинг АЗС — 105 — принадлежали крупным независимым сетям, таким как «Газойл», «Росгаз», «Звезда», Tamic Energy, MMK Petrol. Средние и мелкие сети заправок закрыли 69 и 82 АЗС соответственно. Вертикально интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК), например «Лукойл», «Татнефть», «Газпромнефть», ННК, «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром», временно остановили работу 67 станций.

Наталья Решетняк