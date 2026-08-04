Суд начал реструктуризацию долгов экс-владельца сети отелей Marton

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Андрея Марченко, бывшего владельца сети отелей Marton. В реестр требований включили задолженность Федеральной налоговой службы на 385,9 млн руб., включая 258,4 млн руб. основного долга, а также начисленные пени и штрафы, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Задолженность бизнесмена возникла после доначисления налогов по итогам проверки, в ходе которой были выявлены схемы дробления бизнеса. По версии налоговых органов, такие действия позволяли применять упрощенную систему налогообложения.

С заявлением о банкротстве Андрея Марченко в Арбитражный суд Донецкой Народной Республики в декабре 2024 года обратилась инспекция ФНС, работающая на новых территориях. Позднее дело передали в Краснодарский край, при этом рассмотрение неоднократно переносили из-за уточнения размера задолженности.

В мае Андрей Марченко направил в Арбитражный суд Краснодарского края возражения, в которых указал, что все принадлежавшее ему имущество было изъято. Бизнесмен сослался на решение Останкинского районного суда Москвы от октября 2025 года, которым в доход государства обратили активы стоимостью 9 млрд руб., включая гостиницы сети Marton.

В рамках этого дела вторым ответчиком был привлечен бывший судья Верховного суда РФ и председатель Совета судей России Виктор Момотов. Генеральная прокуратура ранее обратилась в суд с иском об обращении имущества Андрея Марченко и Виктора Момотова в доход государства, указав на нарушение антикоррупционных норм и фактическое участие господина Момотова в бизнесе вместе с господином Марченко.

Андрей Марченко заявил, что не может считаться должником, поскольку имущество у него отсутствует. Однако Арбитражный суд Краснодарского края отклонил этот довод, указав, что изъятие активов не освобождает от исполнения налоговых обязательств.

Кроме того, бизнесмен просил признать его ненадлежащим ответчиком по делу и заменить его на Виктора Момотова. В суде этот довод также не поддержали. Арбитражный суд указал, что понятие должника в процедуре банкротства не совпадает с понятием ответчика, поскольку определяющим критерием является личность участника процедуры, а не правоотношения, связанные с ним.

Следующее заседание по делу о банкротстве Андрея Марченко назначено на 11 ноября.

Мария Удовик