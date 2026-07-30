Прибавили почета и убавили налоги

Городская Дума Новороссийска провела последнее заседание перед парламентскими каникулами. Депутаты рассмотрели 12 вопросов, в том числе присвоили звание «Почетный гражданин муниципального образования город-герой Новороссийск» четырем кандидатам, согласовали нового главу Приморского внутригородского района и расширили список получателей мер социальной поддержки и уточнили местные налоговые правила, сообщает пресс-служба органа местного самоуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Звание «Почетный гражданин» депутаты присвоили Виктору Кочемазову, Борису Титову, а также Евгению Кушпелю и Владимиру Грезину — посмертно. Кандидатуры были представлены главой Новороссийска, а решение приняли тайным голосованием. Все четыре кандидатуры получили необходимую поддержку.

Депутаты также согласовали назначение Владимира Шеина на должность главы Приморского внутригородского района. Ранее он уже занимал этот пост, а в начале 2026 года вернулся к руководству районом в статусе исполняющего обязанности.

Расширен и перечень получателей социальной поддержки. Право на бесплатную установку автономных дымовых пожарных извещателей получили семьи участников специальной военной операции. Эта мера распространялась на многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Кроме того, городская Дума привела в соответствие с федеральным законодательством перечень категорий детей, имеющих право на бесплатное питание, в том числе при посещении групп продленного дня.

Изменения внесены и в местное налоговое законодательство — решения о земельном и туристическом налогах. В частности, депутаты исключили возможность применения пониженной ставки земельного налога в размере 0,3% к участкам, имеющим признаки коммерческого использования или фактически не предназначенным для хранения личного автотранспорта граждан. Для таких земель применяется ставка, соответствующая виду разрешенного использования, в том числе 1,5% для коммерческих объектов.

Одновременно установлена пониженная ставка в размере 0,5% для земельных участков, предназначенных для размещения спортивных объектов.

Следующее заседание гордумы Новороссийска состоится в сентябре. На сессиях парламентарии рассматривают местный бюджет, местные законы и развитие инфраструктуры.

Анна Гречко