О цифрах многозначных и многозначительных

Давно хотел признаться: мне все труднее понимать смысл новостей. Факты все чаще тонут в потоке пересудов и домыслов. Даже цифры статистики понимать все труднее. Простой пример. По подсчетам «Денег», сегодня сливочное масло стоит в 614 раз дороже, чем 100 лет назад, говядина — в 1092 раза, картофель — 1466 раз, а зарплата рабочего — в 1705 раз выше, чем тогда. Красивые цифры. Можно ли говорить по ним о росте благосостояния рабочего? Еще пример из новостей. В июле Банк России понизил прогноз роста ВВП на 2026 год с прежних 0,5–1,5% до 0,0–1,0%. Много ли это говорит о состоянии экономики? О влиянии на нее роста цен на нефть, летнего дефицита топлива и ключевой ставки, движение которой с жаром критикуют в новостях? А о качестве экономики с учетом рисков осенних дефолтов малого и среднего бизнеса или запуска в серию первых за десятилетия импортозамещенных современных гражданских самолетов?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускающий редактор Михаил Малыхин.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Выпускающий редактор Михаил Малыхин.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В этом номере, как и обычно, мы постарались собрать простые цифры, которые говорили бы о движении глобального капитала, ценах на нефть, выгоде финансовых вложений, стоимости летнего отдыха и электросамокатов. Заодно напомнили, что сложная наука экономика начиналась с простого домоводства — подсчета доходов и расходов семьи, экономии и планирования трат в повседневной жизни.

Выпускающий редактор Михаил Малыхин