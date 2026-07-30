Отпуск за горами

Транспортные проблемы юга стимулируют россиян искать новые маршруты путешествий по стране. Этим летом в фокусе интереса туристов Урал. «Деньги» выяснили, во сколько обойдется отпуск на географической границе Европы и Азии в природных ландшафтах одних из самых древних гор на Земле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Урал в этом году — один из центров туристического притяжения. В общей структуре гостиничных бронирований по России в январе—июле его доля, согласно данным OneTwoTrip, составила 6% против 5,4% в тот же период годом ранее. По оценкам «Островка» — 4%. Год к году его доля в структуре спроса увеличилась на 1 п. п. Цифры невелики, однако, по мнению экспертов туристического рынка, макрорегион демонстрирует устойчивый рост интереса. Впрочем, это может объясняться не только ростом продаж путевок на Урал, но и сокращением в структуре продаж доли других турнаправлений — например, некоторых курортов Краснодарского края и Крыма.

Источники роста

Директор по развитию отельного рынка «Туту» Юрий Вьюшин говорит, что за январь—июнь совокупный объем бронирований размещения на Урале увеличился в два раза год к году. Цифра включает и рост базы самого сервиса, в том числе по числу подключенных объектов. Но эксперт утверждает, что увеличение интереса чувствуется и со стороны клиентов. Ключевым драйвером господин Вьюшин считает увеличение спроса на локальные поездки: жители крупных городов все чаще отправляются в краткосрочные путешествия недалеко от дома. Впрочем, рост бронирований на Урале он видит и со стороны жителей двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.

В туроператоре «Русский экспресс» за полгода зафиксировали увеличение спроса на поездки на Урал со стороны своих клиентов в семь раз год к году. Чаще всего речь также идет о краткосрочных путешествиях на выходные. Средний срок поездки — два-три дня, замечают в «Русском экспрессе».

Рост интереса к Уралу в этом сезоне опережает динамику рынка авторских туров в целом, констатирует коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус. С начала года совокупное количество бронирований в макрорегионе, по его словам, выросло на 38% год к году. Совокупная стоимость забронированных туров увеличилась на треть. Для авторских туров в целом по стране динамика за аналогичный период составила 3% год к году. По словам Валерия Бритауса, средний чек бронирования по Уралу за год практически не изменился, даже чуть снизился, так как в поток заходит больше относительно коротких и доступных маршрутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В горы с палаткой

Урал у туристов традиционно ассоциируется с отдыхом на природе. Юрий Вьюшин поясняет, что направления, которые раньше выбирали для охоты и рыбалки, начали пользоваться популярностью и у массового туриста. Люди интересуются турпоходами в леса и горы. К числу основных мест притяжения туристов в YouTravel.me относят хребты Урала, национальные парки Челябинской области («Таганай», «Зюраткуль»), плато Маньпупунёр.

Валерий Бритаус замечает, что в рамках продолжительных авторских туров путешественники редко рассматривают поездки по Уралу в административных границах субъектов. Чаще планируют путешествия по региону в целом, посещая за одну поездку сразу несколько областей. Это могут быть, например, походные маршруты на хребты Южного и Северного Урала. Количество продаж подобных туров, по оценке YouTravel.me, за год выросло в два раза. Отдельно, по словам господина Бритауса, растет интерес к маршрутам, включающим Южный Урал и Башкирию.

На YouTravel.me предложения туров на Урал включают поездки ценой от 12 тыс. до 123 тыс. руб. на человека. В 12 тыс. руб. могут обойтись трехдневные пешие походы с небольшим рюкзаком в национальном парке «Таганай». В первый день запланирована экскурсия по экотропе (3 км), второй день — восхождение на Двуглавую сопку (трекинг 15 км), на третий день — экскурсия к Большой Каменной реке (9 км). Ночевки планируются в домиках в приютах. Тур по цене 123 тыс. руб. на человека обещает охватить все основные достопримечательности Южного Урала. В стоимость входит транспорт и размещение в гостиницах. Поездка рассчитана на десять дней, во время которых путешественники могут посетить заповедник «Шульган-Таш», Башкирский государственный заповедник, историко-культурный заповедник «Аркаим», Нугушское водохранилище, старейший на Урале металлургический завод и прочее.

Есть и организованные туры по Большой уральской тропе. Маршрут «Три Урала за неделю» охватывает Северный, Средний и Южный Урал, позволяя за время одной поездки побывать в Долгих горах, Иремеле, национальном парке «Таганай», Веселых горах, на Аракульском шихане, скалах Семь Братьев, в Мариинске, совершить восхождение на гору Качканар и Конжаковский Камень. Перемещение между ключевыми точками маршрута — на автобусе или железнодорожном транспорте. Ночевки — в отелях и на турбазах. Подобные туры класса комфорт обойдутся в 90 тыс. руб. на человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Комбинированный пеше-вертолетный тур на плато Маньпупунёр на YouTravel.me стоит от 99 тыс. руб. на человека. Маршрут проходит через перевал Дятлова, горы Холатчахль и Отортен, конечная точка — плато Маньпупунёр. В стоимость входит заказной рейс на вертолете Ми-8 из Нягани до границы Печоро-Илычского заповедника (или наоборот). За девять дней путешественники преодолеют около 100 км. Как отмечает организатор, это в два раза короче классического пешего похода на Маньпупунёр. Последний занимает уже 14 дней и обойдется в 48 тыс. руб. на человека. Оба тура предполагают трехразовое питание на маршруте, сопровождение инструкторов, групповое снаряжение (палатки, тент и т. д.).

Любители отдыха на воде интересуются тут сплавами по уральским рекам. В сообществе туроператоров «Большая страна» есть предложение сплава по реке Чусовой на 13 дней в Пермском крае стоимостью от 42,67 тыс. руб. на человека. Маршрут рассчитан от деревни Усть-Утка (Свердловская область) до города Чусового (Пермский край). По пути туристы могут увидеть скалы Камень Омутной, Олений и Великан, арку «Царские ворота» и Голубое озеро. Протяженность — 600 км на автобусе до места сплава и обратно и 209 км по реке. Тур предусматривает проживание в палатке. Питание и аренда снаряжения входят в стоимость.

Заводы и соборы

В «Русском экспрессе» говорят, что туристы на Урале охотно посещают крупные города. Лидируют по доле бронирований среди клиентов туроператора Екатеринбург и Тюмень. В «Островке» наиболее выраженный рост интереса среди уральских локаций зафиксировали в Магнитогорске: за полгода совокупный объем бронирований здесь вырос на 15% (год к году).

По данным «Русского экспресса», достаточно длительные поездки в этом году туристы планируют в Камышлов Свердловской области. Основанный в конце XVII века город считается одним из самых красивых старинных поселений региона, особенно туристов впечатляет там Покровский собор. В 9 км от Камышлова находится санаторий «Обуховский», где расположен источник минеральной воды «Обуховская», известной своими лечебными свойствами с XVIII века. В среднем путешествие сюда растягивается на десять ночей.

В Тюмени цена ночи в отеле в этом году, по данным «Островка», составила в среднем 4,2 тыс. руб., прибавив 4% год к году. Отсюда туристы традиционно отправляются в Тобольск, где ночевка обходится в среднем в 5,1 тыс. руб. (за год проживание подорожало лишь на 2%). Для туристов между Тюменью и Тобольском ежедневно курсирует тематический пригородный поезд «Императорский маршрут», на котором дорога в одну сторону занимает четыре часа. Цена билета — 654 или 1010 руб. в одну сторону в зависимости от выбранного уровня комфорта. Двухчасовая пешая экскурсия по Тобольску на популярных порталах авторских туров стоит в среднем 6 тыс. руб. Туристы традиционно посещают Музей семьи императора Николая II, Тюремный замок, Тобольский кремль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Визитной карточкой Тюмени у туристов считаются термальные источники. Для их посещения можно выбрать размещение в санатории или просто однодневный визит. Например, взрослый билет на целый день на посещение всех зон курорта «Марциаль» и аквапарка в августе будет стоить 5,2 тыс. руб. На 8–9 августа номер в экопарке «Тайга», где размещение включает посещение термального источника, в середине июля можно было забронировать за 17 тыс. руб. На курорте «Сибирь» на две ночи с 7 по 9 августа можно было остановиться за 66 тыс. руб. на двоих в базовом номере и за 122,4 тыс. руб.— в комнате люксовой категории.

Екатеринбург, по мнению аналитиков «Островка», многими рассматривается еще и как место для гастрономических путешествий. Средняя цена проданной ночи за полгода увеличилась на 2%, до 5,4 тыс. руб. В «Яндекс Путешествиях» говорят, что цена осталась на уровне прошлого года — 5,9 тыс. руб. за ночь. Не изменилась, по данным аналитиков, и цена проживания в Челябинске и Новом Уренгое. А вот ночь в Кургане подорожала сразу на 9% за год, до 4,5 тыс. руб.

В регионах Урала активно развивается промышленный туризм.

Туристы интересуются экскурсиями на металлургические заводы, предприятия машиностроения и ювелирной промышленности, говорят аналитики «Островка».

В ближайшей перспективе Валерий Бритаус ожидает продолжения роста спроса на Урал. По его словам, бронирования на поездки второго полугодия 2026 года, уже оформленные к середине июля, заметно превышают показатели на аналогичную дату годом ранее. «Урал остается выигрышным направлением для внутреннего активного и природного туризма — с коротким транспортным плечом от крупных городов, узнаваемыми точками и растущим предложением авторских туров»,— говорит господин Бритаус. Дальнейший рост интереса к турнаправлению, по его мнению, во многом будет зависеть от появления новых маршрутов.

Александра Мерцалова