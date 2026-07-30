Инвестиции не задались

Июль оказался провальным для большинства финансовых инструментов. Худшую динамику демонстрировали акции российских компаний и паевые инвестиционные фонды (ПИФы), на них ориентированные. В числе аутсайдеров оказались вложения в гособлигации и большая часть корпоративных облигаций. Из общей картины выбивались паевые инвестиционные фонды, ориентированные на вложения в валютные облигации и инструменты репо, а также валютные депозиты, которые выиграли от укрепления доллара. Слабый рубль помог подняться в число лидеров и аутсайдеру последних месяцев — золоту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Золото

Впервые с начала года самыми доходными инвестициями стали вложения в золото. По оценке «Денег», его покупка за месяц, завершившийся 21 июля, принесла 6,3% дохода. Таким образом, были компенсированы потери предыдущих двух месяцев, когда инвестиции в золото были убыточными.

Высокой доходностью золото обязано росту курса доллара в России почти на 7,4%, притом что цена металла на мировом рынке снижалась. По данным Investing.com, котировки золота в конце июня впервые с ноября 2025 года опустились ниже $4 тыс., потеряв за две недели более 4%. Затем цены вернулись выше психологически важного уровня, завершив отчетный период на $4,08 тыс. за унцию, сократив потери до 1%.

Удешевлению золота в мире способствовали итоги июньского заседания ФРС США. Хотя регулятор и сохранил ставку на неизменном уровне, но в комментариях новый глава ведомства Кевин Уорш допустил ее повышение в этом году на 25 б. п. Для золота возможное повышение долларовых ставок — негативный фактор, поскольку, в отличие от облигаций, золото не приносит процентного дохода. В таких условиях, по словам директора департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслана Клышко, инвесторы пересматривали портфели в пользу активов, генерирующих, в отличие от коммодитис, денежный поток.

В ближайшие недели золото останется под давлением не только жесткой риторики ФРС США, но и ухудшения военной ситуации на Ближнем Востоке, что уже привело к возвращению цены нефти Brent в диапазон $90–100 за баррель. Но падения цены золота ниже $4 тыс. за унцию участники рынка не ждут, поскольку сохраняется спрос на металл со стороны центральных банков. «Дополнительную поддержку оказывают геополитические риски и спрос на защитные активы в условиях влияния проинфляционных факторов»,— поясняет Руслан Клышко.

По мнению независимого эксперта Алексея Лерона, до конца лета наиболее вероятен широкий диапазон торгов с повышенной волатильностью, а к концу года направление движения будет определяться тем, перейдет ли ФРС к смягчению политики или сохранит курс на высокие ставки. В Goldman Sachs и Deutsche Bank допускают к концу года возвращения цен к значениям $4,36 тыс. и $4,8 тыс. за унцию соответственно.

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Депозиты

После июньского решения Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.), до 14,25%, снижение ставок по вкладам остановилось. По итогам второй декады июля средняя максимальная ставка у крупнейших банков снизилась лишь на 0,03 п. п., до 12,826%. В таких условиях рублевый депозит принес в июле доход на уровне 1,08%, что на 0,03 п. п. хуже июня.

Более высокий результат показали валютные депозиты — в долларах (7,5%) и в евро (6,8%). Этому способствовало ослабление курса рубля к ведущим мировым валютам. В июле на внебиржевом рынке курс американской валюты поднялся на 5,38 руб., до 78,38 руб./$, а евро поднялся на 5,6 руб., до 89,33 руб./€. Укрепление доллара в России связано с ростом его курса на мировом рынке. По данным Investing.com, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) вырос за месяц на 0,7%, до 101,2 пункта. «Доллар в мире вновь начал укрепляться из-за возобновления ближневосточного конфликта»,— полагает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Для слабости рубля были внутренние причины: снижение предложения валюты со стороны экспортеров из-за снижения в июне цен на нефть. Вместе с этим произошел сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров, а также населения. Как отмечает Владимир Евстифеев, операции ЦБ и Минфина на валютном рынке несущественно повлияли на рубль. В июле Банк России потратил на покупку валюты и золота свыше 133 млрд руб., в 2,5 раза больше, чем месяцем ранее.

В ближайшие недели рубль продолжит терять позиции, полагают аналитики. В банке «Зенит» не исключают, что в августе курс доллара выйдет в диапазон 80–85 руб./$. «Ослабление рубля будет происходить на фоне отсутствия положительных новостей со стороны геополитики и снижения притока валюты в страну как за счет увеличения доли рубля в международных расчетах РФ, так и сезонно более низкой внешней выручки экспортеров»,— полагает господин Евстифеев.

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ПИФы

В минувшем месяце большая часть розничных паевых инвестиционных фондов (открытых и биржевых) была убыточной для пайщиков. По оценкам «Денег», основанным на данных Investfunds, лишь у трети крупнейших ПИФов (стоимость чистых активов каждого из которых превышает 500 млн руб.) выросла стоимость пая, по остальным произошло снижение. Только пять фондов смогли обеспечить инвесторам доход выше 5%, и ни один не дотянул до 8%. Годом ранее каждый четвертый ПИФ показал результат свыше 5%, а у пяти лучших он составил 8,2–10,2%.

Лучшую динамику показали фонды с валютными активами, инвестирующие в золото, валютные облигации, а также сделки репо, номинированные в юанях. Паи таких фондов выросли на 4,7–5%, 3,5–5,5% и 7–7,6% соответственно. Улучшили показатели и фонды денежного рынка, паи которых прибавили за месяц 1,1–1,3%. Эта категория ПИФов является самой надежной на рынке, поскольку зарабатывает на краткосрочных операциях обратного репо. В июле индекс RUSFAR (один из бенчмарков для фондов денежного рынка) вырос с 13,74% до 14,72% годовых.

Разнонаправленную динамику в отчетный период показали фонды рублевых облигаций. По данным Investfunds, у 30 из 52 подобных ПИФов стоимость пая снизилась на 0,7–4,7%. При этом худшую динамику показали фонды, ориентированные на государственные облигации. За месяц индекс гособлигаций RGBITR упал почти на 3%, индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS потерял 1%. Таким образом инвесторы отреагировали на решение Банка России на заседании 19 июня снизить ключевую ставку всего на 0,25 п. п., до 14,25%, тогда как рынок ждал снижения на 0,5 п. п. Свое решение регулятор сопроводил жестким сигналом на замедление снижения ставки. Поэтому, как считает старший аналитик «Тринфико» Георгий Засеев, ожидания участников торгов по уровню ключевой ставки на конец года выросли с 12% к 13%, а вся кривая доходности ОФЗ переоценилась вверх. Сильнее всего пострадали долгосрочные бумаги, доходности которых впервые за год поднялись выше 16%.

Прибыль, сопоставимую с фондами денежного рынка, принесли инвесторам ПИФы облигаций с переменным купоном (флоатеры). Выплаты по таким бумагам обычно привязаны либо к ключевой ставке, либо к стоимости денег на рынке, а потому не несут процентного риска и почти не реагируют на рыночные колебания. Положительный результат показали и активно управляемые ПИФы высокодоходных корпоративных облигаций.

Худший результат среди продуктов коллективного инвестирования продемонстрировали фонды акций. По данным Investfunds, паи таких ПИФов просели на 5–15,6%. В аутсайдерах оказались отраслевые фонды, ориентированные на добывающие компании, как нефтяные, так и металлургические.

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Акции

Аутсайдером который месяц подряд стал российский рынок акций. По итогам отчетного периода индекс Мосбиржи снизился на 14,12%, до 2078,78 пункта. По оценке «Денег», это сильнейшее месячное падение с апреля 2025 года, когда на фоне развернутой Дональдом Трампом торговой войны со всем миром и отсутствия прогресса в переговорах с Россией российский индекс просел более чем на 17%.

Ключевым фактором нынешнего падения послужила жесткая риторика Банка России и переоценка инвесторами и аналитиками темпов снижения ключевой ставки в будущем. «Усиливали падение обострение геополитической ситуации и топливный кризис в отдельных регионах. Это создавало негативный сантимент у инвесторов, что поддерживало панические продажи»,— полагает ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин. Дополнительным и значимым фактором падения выступил дивидендный сезон, по завершении отсечек на уплаты дивидендов акции компаний начали торговаться без их учета.

В аутсайдерах оказались бумаги «Полюса», «Аэрофлота» и «Озона», просевшие на 42,3%, 26,6% и 22,6% соответственно. Акции добывающей компании оказались под давлением из-за рекомендации совета директоров компании приостановить дивидендные выплаты вплоть до 2030 года. С учетом падения цен на золото на мировом рынке ожидаемые инвесторами дивиденды были одним из немногих факторов, поддерживающих котировки акций золотодобывающей компании. «У многих крупных фондов она была в топе, и им приходилось закрывать позиции по любым ценам»,— отмечает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. Акции «Озона», по мнению аналитиков, оказались под давлением негативного фона, связанного с атаками на склады Wildberries.

Лучше рынка чувствовали себя акции «Роснефти», просевшие лишь на 1,5%. С середины марта эти бумаги подешевели почти на 40% (вдвое больше, чем индекс Мосбиржи), исчерпав тем самым потенциал для дальнейшего падения. К тому же, как отмечает Никита Бредихин, в июле нефтегазовый сектор получил поддержку за счет роста цен на нефть из-за эскалации конфликта США и Ирана. «Сработало и ослабление рубля в июне, которое увеличило рублевую выручку от продажи энергоносителей»,— отмечает господин Бредихин.

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Татьяна Палаева