Двухколесные идут

На фоне проблем с бензином, вопреки непогоде, этим летом в России растет спрос на электросамокаты. Сколько в летнем сезоне стоит прокатиться с ветерком на двух колесах с электромотором и в каких случаях есть риск получить трехзначный штраф — в материале «Денег».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

По данным маркетплейса Wildberries, в июне продажи электросамокатов в России выросли в 1,5 раза. Впрочем, интерес к этому транспорту растет давно. К примеру, по данным совместного исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» и платформы «Авито услуги», с января по апрель 2026 года продажи электрических самокатов и велосипедов в нескольких регионах России выросли в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В прошлом сезоне также наблюдался высокий темп роста спроса. Представители компании diHouse констатировали, что в 2025 году продажи электросамокатов увеличились в два раза.

Общий парк электросамокатов в стране стремительно растет. По оценкам Ассоциации операторов микромобильности, сейчас численность электросамокатов в частном пользовании в России приближается к внушительной отметке в 2 млн единиц. И это не считая более полумиллиона, составляющих совокупный парк услуг аренды (кикшеринга) двухколесных машин.

Транспорт «последней мили»

Спрос на электросамокаты в России подпитывают несколько факторов. Начать с того, что данный тип передвижения все прочнее входит в повседневную жизнь как обычный повседневный вид транспорта. «Рост интереса к личным электросамокатам связан не только с модой, но и с изменением городской мобильности»,— комментирует Марчел Кырлан, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации. По его словам, для многих жителей крупных городов самокат стал не развлечением, а способом закрыть «последнюю милю», доехать от дома до метро, от офиса до парковки, от станции до университета или деловой встречи. Особенно это заметно, по его мнению, там, где общественный транспорт перегружен, парковка дорогая, а короткая поездка на такси становится экономически неоправданной.

«Электросамокат постепенно перестал восприниматься как развлечение и становится полноценным средством городской мобильности. Для многих жителей крупных городов поездка на 3–7 км на самокате оказывается быстрее автомобиля, особенно в часы пик»,— соглашается Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании «Борселл». По ее словам, по сравнению с тем же автомобилем самокат — гораздо более доступное средство передвижения. «Подорожали сами машины, страховка, обслуживание, парковка и топливо. Электросамокат становится относительно дешевой альтернативой для ежедневных коротких поездок»,— вторит Кырлану Ольга Веретенникова.

Одновременно все больше людей задумываются о приобретении собственного электросамоката в связи с ужесточением правил пользования прокатом. «Только за последние два года цена минуты пользования кикшерингом возросла почти в два раза. К этому добавляется рост стоимости начала аренды и страхового платежа, которая уже достигла 250–300 руб. за одну непродолжительную поездку»,— подсчитывает Сергей Ершков, управляющий авто- и мотосегментом Мытищинской ярмарки. В пересчете на месяц при среднем количестве поездок 25–30 это уже будет стоить 7500–9000 руб., подсчитал эксперт. «При подсчете экономики пользования кикшерингом или собственным электросамокатом получаем показатель один к четырем или к пяти. То есть четыре-пять месяцев пользования кикшерингом равняются покупке собственного электросамоката в среднем ценовом сегменте»,— комментирует господин Ершков.

«Развитие кикшеринга фактически сформировало привычку пользоваться этим видом транспорта»,— считает Ольга Веретенникова. Многие люди, попробовав прокатные самокаты, по ее наблюдениям, впоследствии покупают собственный, особенно если ездят регулярно. По мнению эксперта, за последние годы производители существенно улучшили качество техники: увеличился запас хода, повысилась надежность, появились более безопасные тормозные системы и влагозащита.

Впрочем, у кикшеринга есть свои преимущества по сравнению с личным электросамокатом.

«Плюсы кикшеринга в том, что не нужно покупать свой самокат, обслуживать его, хранить дома, менять шины, ремонтировать тормоза и думать о деградации аккумулятора.

Кикшеринг удобен для разовых поездок, туристических маршрутов, поездок от метро до офиса»,— отмечает Людмила Кривко, доктор экономических наук, юрист. К минусам кикшеринга она относит то, что самокат в прокате может быть разряжен, неисправен, грязен или просто отсутствовать в нужном месте в нужный момент. Эксперт напоминает, что к тому же для таких самокатов есть зоны запрета парковки, зоны снижения скорости и завершения аренды, из-за чего маршрут не всегда получается удобным. Госпожа Кривко предупреждает, что за нарушение правил сервиса можно получить не только штраф в рамках КоАП, но и штраф или списание по правилам самого оператора.

Рациональный выбор

На российском рынке самокатов доминируют китайские производители. Продавцы называют тройку лидеров, которые вместе занимают порядка одной трети рынка. К ним относят китайский Kugoo, а также бренды Hiper и Ninebot. Некоторые российские компании пытаются наладить выпуск самокатов под своими брендами, однако они также собираются из китайских комплектующих. Среди них, например, компания «Яндекс», которая в марте 2026 года начала сборку самокатов в столице на базе технокластера «Москвич» и планирует в тестовом режиме выпустить порядка 2 тыс. электросамокатов.

Все электросамокаты в текущем сезоне можно условно разделить на три ценовые группы. К бюджетным моделям можно отнести машины по цене от 12 тыс. до 20 тыс. руб. Они больше подойдут для коротких городских поездок и обычно оснащены мотором в 100–250 Вт с запасом хода порядка 20–25 км. Средний ценовой сегмент — самокаты от 20 тыс. до 40 тыс. руб. Здесь уже запас хода достигает 30–40 км (мощность — 250–500 Вт), могут быть такие опции, как влагозащита, более продумана эргономика. Наконец, верхний сегмент — это мощные и выносливые модели от 40 тыс. руб. и выше. Они подходят для более динамичной езды, бездорожья или длительных маршрутов благодаря высокой мощности (500 Вт и более), увеличенной емкости аккумулятора, а также дополнительным удобным опциям типа амортизаторов или даже сиденья.

«Оптимальная ценовая группа для большинства городских пользователей, на мой взгляд, находится в среднем сегменте»,— считает Марчел Кырлан. По его мнению, самые дешевые модели часто проигрывают по емкости батареи, тормозам и ремонтопригодности, а функционал дорогих премиальных устройств иногда избыточен для повседневных поездок.

«По цене оптимальным сегментом для большинства покупателей можно считать средний диапазон,— соглашается Людмила Кривко.— Самые дешевые модели часто проигрывают по аккумулятору, тормозам, ресурсу и сервису. Очень дорогие мощные модели могут быть не вполне практичны для города, сложнее с точки зрения правил, веса и хранения». По мнению эксперта, разумно смотреть на модели примерно от 35–40 тыс. руб. для базового городского использования и от 50–80 тыс. руб. для более комфортной езды.

«При покупке электросамоката стоит ориентироваться не столько на максимальную скорость, сколько на безопасность и надежность»,— советует Ольга Веретенникова. По ее словам, в первую очередь следует обратить внимание на запас хода (лучше выбирать модели с реальным запасом 30–50 км), мощность двигателя (для города оптимально 350–500 Вт; более мощные модели нужны только при постоянной езде по местности с пересеченным ландшафтом), а также на тормоза (лучше выбирать модели с двумя независимыми тормозными системами). Еще важны диаметр колес (оптимально — 10 дюймов, так как они значительно безопаснее на плохом асфальте) и влагозащита (для российского климата желательно не ниже показателя IP54). «Наиболее рациональный выбор сегодня попадает в ценовой диапазон 50–80 тыс. руб. В этом сегменте уже можно приобрести качественный аппарат с хорошим запасом ресурса. Самые дешевые модели часто уступают по надежности и безопасности»,— считает Ольга Веретенникова.

Поминутная оплата

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Что же касается услуг проката самокатов, то на сегодняшний день в России они поделены между тремя основными игроками. По данным отраслевого онлайн-издания «Трушеринг», 96% российского рынка кикшеринга приходится на трех ключевых операторов: Whoosh (парк самокатов — более 250 тыс.), «МТС Юрент» (более 150 тыс.) и «Яндекс» (более 70 тыс.). Примечательно, что в начале 2026 года Whoosh вел переговоры о покупке «МТС Юрент», однако Федеральная антимонопольная служба выступила против такого слияния, заявив, что подобная сделка может ограничить конкуренцию.

Этим летом стоимость услуг кикшеринга делится на две ключевые составляющие. Прежде всего, это цена за старт — разблокировку самоката, которая в крупных городах России сейчас составляет в районе 50–55 руб. Далее клиент платит поминутно за продолжение поездки. Цена за это в среднем сейчас составляет 7–8,5 руб. и зависит от конкретного города, времени суток и спроса. Также можно оформить страховку, но эта опция носит добровольный характер и составляет около 40 руб. за поездку.

Наконец, для тех, кто часто пользуется кикшерингом, сейчас предлагается оформить месячную подписку, но действует она хитро. Например, распространено предложение, когда операторы предлагают платить 400 руб. в месяц. За эту сумму убирается плата за старт (разблокировку самоката), а далее пользователь должен платить по тарифу за каждую минуту поездки. Есть еще вариант абонемента — это так называемый дневной проездной. Он рассчитан только на один день и стоит около 500 руб. Такой абонемент обычно включает бесплатные первые 40 минут каждой поездки.

Огромные штрафы

Обратной стороной удовольствия от катания с ветерком на самокате является риск получить штраф. «Передвигаясь на электросамокате, необходимо помнить, что водитель является участником дорожного движения и обязан соблюдать правила дорожного движения»,— напоминает адвокат Елена Тихомирова. По ее словам, сегодня для езды на самокате предусмотрена административная ответственность, в том числе за превышение установленной скорости, движение в запрещенных местах, выезд на дороги с ограничением скорости свыше 60 км/ч, управление в состоянии опьянения, а также иные нарушения ПДД. Кроме того, запрещено перевозить пассажиров, если конструкция самоката этого не предусматривает, а при пересечении пешеходного перехода необходимо спешиться.

Для тех, кто передвигается на личном самокате, штрафы сейчас небольшие: юристы указывают, что этим летом максимальное наказание даже за езду на самокате в нетрезвом виде составляет всего 1500 руб. Правда, есть еще возможность штрафа в случае, если мощность вашего самоката превышает 250 Вт. Тогда вам нужно иметь права категории «М» (мопед). Если такого документа нет, то предусмотрен штраф в 15 тыс. руб., хотя сейчас такое наказание практикуется редко. «Сейчас за нарушение правил пользователь частного электросамоката может быть привлечен по общим нормам КоАП»,— комментирует юрист Марчел Кырлан. На практике, по его словам, речь может идти о штрафе в 800 руб. за нарушение ПДД лицом, участвующим в дорожном движении, и о штрафе от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. при нарушении в состоянии опьянения, а также о штрафах при создании помех движению или причинении легкого либо средней тяжести вреда здоровью.

Для пользователей кикшеринга штрафы могут быть гораздо выше и этим летом могут достигать значительных сумм.

Например, штраф за езду в алкогольном опьянении на самокате кикшеринга может составлять 150 тыс. руб., а если по вине пользователя случится ДТП, то совокупный штраф может дойти до 200 тыс. руб.

За порчу или утерю самоката пользователю грозит наказание от 35 тыс. до 150 тыс. руб. А если вы дали покататься на самокате несовершеннолетним, то в некоторых сервисах Москвы штраф может составить 100 тыс. руб. Столько же в некоторых случаях грозит за езду вдвоем.

«Риск штрафов в кикшеринге складывается из двух уровней. Первый уровень связан с государственными правилами, как и для владельцев личных самокатов. Второй уровень связан с внутренними санкциями самого сервиса. Операторы могут штрафовать за поездку вдвоем, передачу аккаунта ребенку, неправильную парковку, оставление самоката в неположенном месте, повреждение устройства или нарушение пользовательского соглашения. По данным отрасли, такие внутренние штрафы уже стали массовым инструментом дисциплины пользователей»,— предупреждает Марчел Кырлан.

Закручивание гаек

Драконовские штрафы, грозящие пользователям кикшеринга, связаны еще с тем, что росту числа самокатов на улицах городов России рады далеко не все. Такой вид транспорта критикуют за рост аварийности, и небезосновательно. По данным ГИБДД, за 2025 год было зарегистрировано 3275 аварий с участием средств индивидуальной мобильности, в которых погибли 68 человек и почти 3,4 тыс. получили травмы. И хотя этот показатель ниже, чем зафиксированный годом ранее (тогда число аварий составляло 4426), но проблема остается острой. Чтобы ее решить, отдельные регионы вводят собственные правила в отношении электросамокатов. К примеру, в Москве с марта 2025 года прокат электросамокатов разрешен только с 18 лет, а в парках и на улицах с высоким потоком пешеходов запрещено разгоняться быстрее 15 км/ч. Похожие ограничения действуют и в Санкт-Петербурге, причем в некоторых зонах города движение на электросамокатах запрещено. Некоторые российские города запрещают передвижение на электросамокатах совсем. Например, с 1 июня запрет и серьезные ограничения на аренду самокатов ввели в подмосковных Чехове, Раменском, Лобне и Люберцах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Власти пытаются нащупать механизмы регулирования движения на самокатах: еще в конце 2023 года была утверждена дорожная карта правительства РФ по развитию, регулированию и интеграции в транспортные системы городов средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты и электровелосипеды. До конца 2026 года Минтранс России планирует совместно с региональными властями утвердить планы развития инфраструктуры для СИМ, к 2028 году предполагается обеспечить их государственную регистрацию с установкой номерных знаков. И к 2030 году власти собираются ввести систему обязательной маркировки самокатов, в том числе частных.

«В ближайшее время можно ожидать дальнейшего уточнения и ужесточения правил использования электросамокатов»,— прогнозирует Людмила Кривко. Наиболее вероятные, на ее взгляд, направления — более строгий контроль скорости, расширение медленных зон, запрет или ограничение движения в отдельных пешеходных местах, усиление требований к парковке, более жесткая ответственность за езду вдвоем, езду в нетрезвом виде и опасное поведение. Также, по мнению эксперта, вероятны дополнительные требования к кикшерингу: идентификация пользователей, возрастные ограничения, обязательная фотофиксация парковки, автоматическое снижение скорости в людных местах, запрет завершения аренды вне специальных зон. Для частных самокатов могут обсуждаться вопросы маркировки, регистрации мощных моделей, уточнения статуса устройств с высокой скоростью и мощностью.

«Недостатки в основном сводятся к инфраструктурной проблеме,— полагает Ольга Веретенникова.— Большинство российских городов изначально проектировались без учета массового использования средств индивидуальной мобильности. В результате возникают конфликты между пешеходами, автомобилистами и пользователями самокатов». К недостаткам использования электросамокатов, по ее мнению, следует отнести высокий уровень аварийности, низкую дисциплину части пользователей, движение по тротуарам на высокой скорости, отсутствие культуры использования и сезонность эксплуатации. «Таким образом, сегодня главная проблема — не сам электросамокат как транспорт, а недостаточная адаптация городской среды»,— считает эксперт.

Алексей Грамматчиков