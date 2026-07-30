Авансируя перемены

Международные инвесторы активно наращивают вложения в акции. За первую половину лета объем таких инвестиций почти достиг $275 млрд. Высоким спросом пользуются в основном американские акции, интерес к которым подогрело в том числе рекордное IPO SpaceX. После недавнего обвала на российском рынке акциями заинтересовались и отечественные инвесторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о росте спроса международных инвесторов на вложения в рисковые активы. По оценке «Денег», основанной на отчетах Bank of America (BofA; учитывают данные EPFR), за полтора месяца, завершившихся 15 июля, чистый приток средств во все категории фондов акций составил почти $275 млрд. Это более чем в четыре раза больше инвестиций за аналогичный период 2025 года и лучший результат для такого отрезка времени за десять лет наблюдений «Денег» (с 2017 года). Весь приток средств пришелся на биржевые индексные фонды — ETF. За полтора месяца фонды этой категории привлекли почти $378 млрд, тогда как годом ранее — $138 млрд. Отток средств из классических фондов акций (long only) вырос с $70,6 млрд до $103 млрд.

Ставка на перемирие

Повышение аппетита к риску произошло на фоне улучшения прогнозов по динамике мировой экономики. Об этом свидетельствует июльский опрос портфельных управляющих, проведенный BofA. В анкетировании участвовали 210 менеджеров, под управлением которых находятся активы на $555 млрд. Согласно опросу, число респондентов, уверенных в том, что в ближайшие 12 месяцев темпы роста мировой экономики ускорятся, на 21% превысило число тех, кто по-прежнему рассчитывает на замедление роста. В июне оптимистов и пессимистов было равное количество. Оптимистичнее участники рынка были в феврале, то есть до начала военного конфликта США и Израиля против Ирана.

Основная причина улучшения настроений инвесторов — подписание в июне США и Ираном Меморандума о прекращении боевых действий и недолгое открытие Ормузского пролива для судоходства. По данным Bloomberg, в первые две недели лета через пролив прошло лишь 12 судов, а к концу месяца их количество доходило до 50. Однако средние ежедневные показатели до сих пор многократно уступают уровням до начала конфликта (в феврале проходило около 150 судов в день). «Июньские договоренности США и Ирана сняли часть премии за самый тяжелый сценарий — длительное нарушение поставок нефти. Последующие удары пока не вернули ее полностью: рынок научился отличать громкую геополитику от событий, которые действительно меняют денежные потоки компаний и траекторию ставок»,— считает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова.

В погоне за ИИ

В июне—июле управляющие наращивали вложения в фонды развитых стран. По оценкам «Денег», суммарный приток на рынки developed markets с начала лета составил почти $270 млрд. Это в пять раз больше вложений за аналогичный период 2025 года.

Основной приток средств на развивающихся рынках пришелся на американские фонды. За полтора месяца фонды данной категории привлекли $127,3 млрд, что более чем в десять раз больше объема средств, инвестированного годом ранее и лучший результат за все время наблюдений. Главным драйвером рекордных покупок американских акций стал бум в сегменте ИИ и высоких технологий, интерес к которому был усилен IPO SpaceX, которое состоялось 12 июня. Первичное размещение акций компании Илона Маска стало крупнейшим в истории, более чем втрое превысив рекорд саудовской нефтяной компании Saudi Aramco (2019 год, $26 млрд). Под данное размещение американские фонды всего за неделю с 11 по 17 июня привлекли от клиентов почти $120 млрд.

Ажиотажу вокруг ИИ в этом году, по наблюдениям управляющего по глобальным рынкам General Invest Александра Ковалева, не помешало даже перекрытие Ормузского пролива, а разрядка ситуации в начале лета лишь усилила приток в акции. По его словам, аппетит к риску настолько высок, что инвесторы не уходят с рынка на коррекции перегретых чипов, а просто перекладываются в другие сектора. «США сейчас остаются, наверное, единственным рынком, где одновременно совпадают сразу несколько факторов: сильный рынок труда, устойчивый рост корпоративных прибылей, самая глубокая ликвидность в мире и беспрецедентный по масштабам инвестцикл за последние десятилетия»,— обращает внимание независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева.

Экономикой не вышли

Несмотря на временную разрядку ситуации на Ближнем Востоке, мировые инвесторы продолжили массовое бегство из европейских фондов. По оценкам «Денег», суммарный отток из данных фондов за полтора месяца составил $10 млрд. Это немногим меньше потерь в весенние месяцы и вдвое больше инвестиций за аналогичный период прошлого года.

По словам Елены Нефедовой, Европа сейчас стоит на инвестиционной паузе: достаточно дешевая, чтобы ее перестали активно продавать, но недостаточно убедительная, чтобы начать активно покупать.

Осторожность инвесторов на европейском рынке вызвана опасениями за состояние экономики региона, а также более жесткой политики ЕЦБ. В начале июля аналитики, опрошенные Bloomberg, ухудшили прогноз роста ВВП еврозоны в 2026 году с 0,7% до 0,5%. Одновременно эксперты понизили ожидания роста потребительских цен в этом году с 2,9%, до 2,8%. В таких условиях в июле ЕЦБ сохранил ставку на уровне 2,25%, но перед этим в июне она была повышена на 0,25 процентного пункта. «Европа проигрывает борьбу за глобальный капитал рынкам с более ясным источником роста прибыли: США предлагают технологический цикл, Япония — корпоративную перестройку, Китай — потенциал переоценки с низкой базы»,— анализирует Елена Нефедова. Фонды Японии привлекли с начала лета почти $6 млрд, вдвое больше, чем они потеряли за аналогичный период 2025 года.

Развивающиеся риски

Впервые с марта международные инвесторы увеличили инвестиции на рынках развивающихся стран. По оценкам «Денег», всего за полтора месяца клиенты фондов, инвестиционная политика которых ориентирована на emerging markets, вложили $6,3 млрд, что на $4,6 млрд меньше инвестиций годом ранее. Тем не менее это первый результат со знаком плюс с начала весны. В целом с начала года данная категория фондов остается в глубоком минусе с потерями, превышающими $95 млрд.

Вместе с тем инвесторы продолжили выводить деньги из фондов Китая, чистые потери которых составили с начала лета почти $12 млрд. Но отток средств наблюдался не весь период, а лишь в июне, когда клиенты фондов забрали почти $37 млрд. В июле же начались массовые покупки, превысившие $25 млрд.

По мнению участников рынка, на китайском рынке пока рано говорить о полноценном структурном развороте. Скорее всего, рынок столкнулся с классической ситуацией, когда негативные ожидания оказались полностью заложены в цены. «После многомесячных оттоков в глобальных портфелях экспозиция на Китай стала одной из самых недоалоцированных. Поэтому, как только новостной фон по региону просто перестал планомерно ухудшаться, этого стало достаточно для возобновления притоков»,— считает Алена Николаева.

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Июльские покупки китайских акций поддержали надежды на новые меры стимулирования Пекина. Надежды, как считает госпожа Николаева, выросли после слабых данных по внутреннему спросу и недвижимости с начала года. Речь прежде всего о расширении бюджетных расходов, дальнейшем смягчении условий кредитования, программах поддержки потребления, в том числе субсидиях и trade-in, ускорении инвестиций в инфраструктуру и высокие технологии, а также о развитии AI и производства полупроводников. «Для инвесторов на этом этапе важен сам сигнал, что местные власти готовы поддерживать рост экономики»,— поясняет Алена Николаева.

В числе аутсайдеров среди стран БРИКС оказались фонды Индии, которые за полтора месяца потеряли $2,2 млрд. За тот же период из фондов Бразилии было выведено $1,4 млрд. Продолжилось бегство инвесторов и из фондов России. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, чистый отток средств из розничных ПИФов акций составил 2,3 млрд руб. ($32 млн). Как и в случае с китайскими фондами, весь отток пришелся на июнь, за который потери российских фондов составили 2,5 млрд руб. В июле, на фоне падения индекса Московской биржи ниже 2000 пунктов, начались робкие покупки. По словам опрошенных «Деньгами» управляющих, инвесторы воспользовались возможностью войти в сильно подешевевшие акции, предпочтение отдается фондам с доминирующими в портфеле акциями дивидендных компаний.

Прогноз

Дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от продолжительности и масштабов нового противостояния между США и Ираном. Если ситуация останется управляемой, американский рынок сохранит лидерство благодаря своей энергетической независимости, довольно сильной прибыли компаний и глубине рынка капитала. Как полагает Алена Николаева, Япония продолжит выигрывать от корпоративных реформ и роста внутренних инвестиций, Китай же будет рассматриваться инвесторами как интересная тактическая история.

В случае углубления ближневосточного конфликта рынок вновь переключится на экспортеров сырья — на те же США, а также Канаду, Бразилию, Норвегию и отдельные страны Персидского залива. Вероятность такого сценария выросла после начала блокады хуситами Саудовской Аравии и ответного роста цен на нефть Brent выше $100 за баррель в июле. «Под наибольшим давлением окажутся крупнейшие импортеры ближневосточной нефти — Индия, Южная Корея и Тайвань, где дорогая энергия совпадает с уже очень высокими оценками техсектора»,— отмечает госпожа Николаева. Александр Ковалев не исключает усиления бегства капиталов и из фондов Европы.

Иван Евишкин