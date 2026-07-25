Главные новости за 25 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 25 июля средства ПВО уничтожили 328 украинских беспилотников над территорией России, в том числе над Краснодарским краем.

На Кубани 25 июля в 15:30 объявили беспилотную опасность. По информации ГУ МЧС России по региону, угроза атаки БПЛА существует в девяти районах: сигнал действует на территории Темрюкского, Крымского, Абинского и Северского районов, а также в Туапсинском округе, Анапе, Новороссийске, Геленджике и Горячем Ключе.

В Краснодаре продолжается устранение последствий атаки БПЛА, произошедшей 22 июля. В Прикубанском и Карасунском округах введен режим чрезвычайной ситуации, на объектах организована охрана общественного порядка.

В Краснодаре потушили пожар на складском комплексе Wildberries, вспыхнувший после атаки беспилотников. К тушению привлекли 125 человек и 39 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет Ми-8.

В Краснодарском крае зафиксировали рост числа жалоб на работу маркетплейса Wildberries. По информации ресурса, за последние 12 часов на регион пришлось 19% всех обращений о неполадках.

Правительство России выделит около 240 млн руб. на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, работающих в Чёрном и Азовском морях. Краснодарский край получит 63,2 млн руб., Республика Крым — 36,8 млн руб., Севастополь — 139,2 млн руб. Субсидии будут распределены среди более чем 30 рыболовецких организаций и рыбоводных хозяйств южных регионов.

В Новороссийске в начале 2027 года ожидается обновление парка общественного транспорта — город планирует получить 24 новых автобуса.

В Кошехабльском районе Адыгеи продолжается ремонт участка автомобильной дороги Майкоп—Гиагинская—Псебай—Зеленчукская—Карачаевск протяженностью 9,5 км. Работы выполняют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».