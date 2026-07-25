Над Кубанью и еще 21 регионом России сбили 328 БПЛА за ночь

В ночь на 25 июля средства ПВО уничтожили 328 украинских беспилотников над территорией России, в том числе над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, попытку атаки беспилотниками самолетного типа пресекали с 20:00 24 июля до 8:00 25 июля. Дроны также были сбиты над Крымом, Ростовской областью и акваторией Азовского моря.

Кроме того, беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, а также Чувашией, Марий Эл, Башкортостаном и Калмыкией.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осенью 2025 года подписал постановление, запрещающее съемку и распространение информации о применении беспилотников, средств ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры региона. Документ был опубликован на сайте администрации региона. Согласно постановлению, запрещается фотографирование, видео- и киносъемка применения беспилотных летательных аппаратов и последствий их использования. Под запрет попало распространение сведений о работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Анна Гречко