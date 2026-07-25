В Адыгее отремонтируют 9,5 км участка трассы Майкоп—Карачаевск

В Кошехабльском районе Адыгеи продолжается ремонт участка автомобильной дороги Майкоп—Гиагинская—Псебай—Зеленчукская—Карачаевск протяженностью 9,5 км. Работы выполняют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи Фото: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи

Отрезок дороги имеет межрегиональное значение, обеспечивая транспортное сообщение Адыгеи с Краснодарским краем и Карачаево-Черкесией. Трасса используется для пассажирских перевозок, доставки товаров и сельскохозяйственной продукции.

По данным региональных властей, подрядчик завершил фрезерование старого покрытия и устройство выравнивающего слоя. Сейчас специалисты укладывают верхний слой асфальтобетона.

После завершения основных работ на объекте укрепят обочины, нанесут дорожную разметку и проведут необходимые мероприятия для ввода участка в эксплуатацию. Власти ожидают, что обновление дороги повысит безопасность движения и улучшит транспортную доступность населенных пунктов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Адыгее в 2026 году всего планируют обновить 47,9 км республиканских трасс. Работы будут реализованы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и охватят 19 объектов регионального значения в восьми муниципальных образованиях. На обновление региональной дорожной сети в регионе направят более 1 млрд руб.

Анна Гречко