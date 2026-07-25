Жители Кубани пожаловались на сбои в работе Wildberries

В Краснодарском крае зафиксировали рост числа жалоб на работу маркетплейса Wildberries. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По информации ресурса, за последние 12 часов на Краснодарский край пришлось 19% всех обращений о неполадках. По этому показателю регион уступает только Москве, на которую приходится 30% жалоб. Также о проблемах сообщали пользователи из Татарстана (6%), Санкт-Петербурга и Чувашии (по 4%).

В сервисе отмечают, что причиной неполадок может быть временный технический сбой или авария. Официальных комментариев от Wildberries на момент публикации не поступало.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что около 1 тыс. продавцов из Краснодарского края могли потерять товары, размещенные на логистических комплексах Wildberries, подвергшихся атакам беспилотников. Всего в регионе зарегистрировано порядка 2,5 тыс. селлеров, работающих с маркетплейсов.

Представители бизнеса отмечают, что даже минимальная компенсация не позволит полностью покрыть понесенные расходы. По словам председателя комитета по развитию предпринимательства на цифровых платформах краснодарского отделения «Опоры России» Марии Байдалы, многие продавцы работают с заемными средствами и имеют обязательства перед банками, а также сталкиваются с необходимостью уплаты налогов в конце июля. В предпринимательском сообществе предупреждают, что отсутствие поддержки может привести к росту задолженности и дополнительной нагрузке на малый бизнес.

Анна Гречко