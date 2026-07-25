На поддержку рыбхозяйств Кубани выделят почти 63 млн рублей

Правительство России выделит около 240 млн руб. на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, работающих в Черном и Азовском морях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Краснодарский край получит 63,2 млн руб., Республика Крым — 36,8 млн руб., Севастополь — 139,2 млн руб. Субсидии будут распределены среди более чем 30 рыболовецких организаций и рыбоводных хозяйств южных регионов.

Средства позволят компаниям частично возместить расходы на оплату труда и социальные отчисления — страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию.

Размер субсидии составит 20% от стоимости среднегодового объёма продукции морской аквакультуры, произведённой или добытой за предыдущие три года. Условием получения выплат является сохранение не менее 80% сотрудников относительно показателей предыдущего года.

Годом ранее федеральный бюджет направил на поддержку рыболовецких организаций и рыбоводных хозяйств Краснодарского края 56,4 млн руб.

Анна Гречко