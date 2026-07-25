В пострадавших районах Краснодара устраняют ущерб от атаки БПЛА

В Краснодаре продолжается устранение последствий атаки БПЛА, произошедшей 22 июля. В Прикубанском и Карасунском округах введен режим чрезвычайной ситуации, на объектах организована охрана общественного порядка, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Открытое горение в складских помещениях ликвидировано. В наиболее пострадавшей квартире пятиэтажки в Карасунском округе вывезли мусор, смонтировали временную кровлю, окна затянули пленкой.

В частных домах Карасунского округа специальная комиссия завершила обход для предварительной оценки ущерба. В одном домовладении продолжается разбор поврежденных конструкций и вывоз строительного мусора.

В двух многоквартирных домах Прикубанского округа комиссии ведут поквартирный осмотр. Специалисты устанавливают стеклопакеты и меняют окна. На придомовых территориях организована уборка.

Власти напоминают: приближаться к обнаруженным фрагментам беспилотников запрещено, фотографировать и снимать на видео воздушные цели и работу ПВО также нельзя. За нарушение грозит административная или уголовная ответственность. Сообщать об обломках БПЛА необходимо по номеру экстренных служб 112.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что после атаки БПЛА в Краснодаре всего повреждения зафиксировали в восьми многоквартирных и 13 частных домах. После завершения обследований будет принято решение о предоставлении единовременной материальной помощи жителям.

В ночь на 22 июля Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО отражали атаку, после чего в нескольких муниципалитетах зафиксировали повреждения объектов инфраструктуры и возгорания. Оперативные службы продолжают работать на местах происшествий.

Подробнее — читайте в материале «Ночная атака БПЛА на Кубань».

Анна Гречко