Новороссийск получит 24 новых автобуса в 2027 году

В Новороссийске в начале 2027 года ожидается обновление парка общественного транспорта — город планирует получить 24 новых автобуса. Об этом сообщил начальник управления транспорта Аркадий Павлов в интервью «Новороссийскому рабочему».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, поставка техники предусмотрена в рамках федеральной программы «Инфраструктура для жизни». Новые автобусы будут направлены на городские маршруты.

Параллельно в городе готовят новых водителей для троллейбусов. Сейчас группа курсантов проходит бесплатное обучение, занятия организованы в вечернее время. После получения водительских удостоверений они смогут пополнить штат троллейбусного управления.

Ранее в управлении транспорта отмечали рост пассажиропотока в общественном транспорте на фоне проблем с топливом. Власти также продолжают работу над устранением дефицита транспорта на отдельных маршрутах.

Как писал «Ъ-Новороссийск», количество жалоб на работу общественного транспорта в Новороссийске за первое полугодие 2026 года снизилось почти в восемь раз по сравнению с 2024 годом. В 2024 году через платформу «Мой Новороссийск» поступило 990 обращений, в 2025 году — 504, а за первые шесть месяцев 2026 года — 125.

Анна Гречко