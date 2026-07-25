Пожар на складе Wildberries в Краснодаре ликвидировали после атаки БПЛА

В Краснодаре потушили пожар на складском комплексе Wildberries, вспыхнувший после атаки беспилотников. К тушению привлекли 125 человек и 39 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет Ми-8, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Возгорание произошло в ночь на 22 июля. В результате атаки БПЛА пострадали 10 человек, трое из них — в тяжёлом состоянии. Впоследствии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели одной из пострадавших в больнице.

В городе повреждения получили шесть многоквартирных и 10 частных домов. Позднее мэр Краснодара Евгений Наумов уточнил, что общее число пострадавших зданий выросло до 21.

Власти напоминают: приближаться к обнаруженным фрагментам беспилотников запрещено, фотографировать и снимать на видео воздушные цели и работу ПВО также нельзя. За нарушение грозит административная или уголовная ответственность. Сообщать об обломках БПЛА необходимо по номеру экстренных служб 112.

Анна Гречко