Главные новости за 24 июля. Новороссийск

Новороссийский клинический центр ФМБА России начал работу по привлечению добровольцев в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

На внеочередной сессии городской Думы утверждены изменения в бюджет Геленджика на 2026 год. Доходная часть увеличена почти на 319 млн руб. и теперь составляет около 13,2 млрд руб.

24 июля в акватории морского порта Новороссийск запланировали проведение учений с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия пройдут в два этапа — с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 21:30

На пляжах Анапы введен временный запрет на купание. Он действует в связи со штормом и сильным донным течением. Жителей и гостей города просят быть осторожными.

На территории Новороссийска восстанавливают пляжную инфраструктуру, которая пострадала из-за шторма.

На пляжах Анапы полностью завершена отсыпка дополнительного слоя чистого песка. На береговой линии протяженностью около 12 км уложили новый слой толщиной не менее 50 см.

Автомобилисты Новороссийска отмечают стабилизацию обстановки на автозаправочных станциях города.