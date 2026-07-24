На пляжах Анапы ввели запрет на купание

На пляжах Анапы введен временный запрет на купание. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мэрия отмечает, что запрет на купание на пляжных территориях Анапы введен в связи со штормом и сильным донным течением. Жителей и гостей города просят быть осторожными.

Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает граждан, что не стоит подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску. Также рекомендуется усилить контроль за несовершеннолетними в период действия запрета на купание на территории Анапы.

Подобный запрет в городе-курорте ранее вводили 3 июля 2026 года. Причиной также являлся шторм и сильное донное течение.

Ранее администрация города сообщала, что с начала года в Анапе отдохнули более 830 тыс. человек. На курорте в данный момент работают порядка 1,6 тыс. объектов размещения и одновременно пребывают 126 тыс. отдыхающих.

Алина Зорина