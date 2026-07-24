Автомобилисты Новороссийска отмечают сокращение очередей на АЗС

Автомобилисты Новороссийска отмечают стабилизацию обстановки на автозаправочных станциях города. Согласно сообщениям водителей, очереди на АЗС заметно сократились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Согласно информации из чатов автомобилистов, где ежедневно ведется мониторинг наличия бензина, утром в пятницу топливо марки АИ-92 и АИ-95 в наличии на заправках «Роснефти» в Верхнебаканской и Цемдолине. «Очереди практически нет», — делятся водители.

Данные подтверждает и официальная сводка администрации города. По состоянию на 14:00 мск бензин марки АИ-92 имеется в наличии на 27 автозаправочных станциях города. На большинстве из них очереди отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае сократилось число временно закрытых автозаправочных станций. По данным региональных властей, в настоящее время не работают 167 АЗС из более чем 1 тыс. действующих в регионе.

Ситуацию с обеспечением региона топливом контролирует рабочая группа, созданная по поручению губернатора Краснодарского края.

Для стабилизации поставок, как отмечают власти, по решению правительства России в регион были увеличены объемы поступающего топлива. Одновременно на большинстве автозаправочных станций продолжают действовать ограничения на отпуск горючего — не более 20–30 л на один автомобиль. Также сохраняется запрет на продажу топлива в канистры и другие емкости.

Наталья Решетняк