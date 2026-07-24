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В Новороссийске восстанавливают пляжи после шторма

На территории Новороссийска восстанавливают пляжную инфраструктуру, которая пострадала из-за шторма. Об этом сообщает пресс-служба управления курортов и туризма Новороссийска.

Фото: пресс-служба управления курортов и туризма Новороссийска

Фото: пресс-служба управления курортов и туризма Новороссийска

Из-за шторма минувшей ночью пострадала пляжная инфраструктура в Широкой Балке, Абрау, Южной Озереевке и Дюрсо. Сейчас шторм продолжается.

Пользователи пляжей ведут уборку штормового мусора и восстановительные работы, которые продлятся еще несколько дней. Управление просит жителей и гостей города отнестись к этому с пониманием.

«Ъ-Новороссийск» писал, что из-за шторма на пляжах Анапы введен временный запрет на купание. Гражданам напоминают, что не стоит подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску. Также рекомендуется усилить контроль за несовершеннолетними в период действия запрета на купание на территории Анапы.

Алина Зорина

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