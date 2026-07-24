В Новороссийске 24 июля проведут учения со стрельбами в акватории порта
24 июля в акватории морского порта Новороссийск запланировали проведение учений с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия пройдут в два этапа — с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 21:30, сообщили в пресс-службе администрации города-героя.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
По информации организаторов, в ходе учений военнослужащие отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Сценарий предусматривает выполнение практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
На время проведения стрельб введут ограничения в акватории. Запрет распространяется на плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, не подлежащих государственной регистрации, прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств, а также средств для занятий водными видами спорта, включая гидроциклы, виндсерфинг, сап-доски и их аналоги.
Кроме того, в период проведения учений запрещается выполнять любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.
Жителям и гостям Новороссийска рекомендовали сохранять спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио.