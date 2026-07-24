В Новороссийске 24 июля проведут учения со стрельбами в акватории порта

24 июля в акватории морского порта Новороссийск запланировали проведение учений с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия пройдут в два этапа — с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 21:30, сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По информации организаторов, в ходе учений военнослужащие отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Сценарий предусматривает выполнение практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

На время проведения стрельб введут ограничения в акватории. Запрет распространяется на плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, не подлежащих государственной регистрации, прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств, а также средств для занятий водными видами спорта, включая гидроциклы, виндсерфинг, сап-доски и их аналоги.

Кроме того, в период проведения учений запрещается выполнять любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Жителям и гостям Новороссийска рекомендовали сохранять спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио.

Мария Удовик