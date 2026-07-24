Доходы бюджета Геленджика увеличены до 13,2 млрд рублей

На внеочередной сессии городской Думы утверждены изменения в бюджет Геленджика на 2026 год. Доходная часть увеличена почти на 319 млн руб. и теперь составляет около 13,2 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах / Коммерсантъ Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Как отметил глава Геленджика, дополнительные поступления позволят продолжить реализацию муниципальных программ, работу городского хозяйства и решение задач по развитию территории.

На сессии депутаты также рассмотрели вопросы подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения будущего многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса «Трилистник» и детского оздоровительного лагеря в Кабардинке.

Ранее Алексей Богодистов сообщал, что по итогам первого квартала 2026 года Геленджик занял первое место в Краснодарском крае по темпам роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и третье место по темпам роста доходов консолидированного бюджета.

Доходы консолидированного бюджета за первый квартал составили 4,1 млрд руб., рост к аналогичному периоду 2025 года на 45,2%. Доходы местного бюджета — 2,5 млрд руб., рост на 83,9%. Налоговые и неналоговые доходы выросли на 27,5% и составили 1,1 млрд руб. Безвозмездные поступления выросли почти вдвое и составили 1,4 млрд руб.

Алина Зорина