Центр ФМБА в Новороссийске стал рекрутинговым центром доноров костного мозга

Новороссийский клинический центр ФМБА России начал работу по привлечению добровольцев в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Первыми в регистр внесли данные жителей, выразивших готовность стать потенциальными донорами, сообщили в пресс-службе администрации города-героя в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Работу организовали в рамках соглашения, заключенного с Кировским научно-исследовательским институтом гематологии и переливания крови ФМБА России. Документ наделил Новороссийский клинический центр ФМБА России полномочиями рекрутингового центра.

После получения нового статуса учреждение самостоятельно ведет поиск потенциальных доноров, пополняет Федеральный регистр их данными и организует забор крови для проведения HLA-типирования.

В центре отметили, что вероятность найти генетически совместимого донора для пациента, которому требуется трансплантация костного мозга, остается крайне низкой и в среднем составляет один случай на 10 тыс. Чем больше добровольцев включено в Федеральный регистр, тем выше вероятность подобрать совместимого донора для пациентов в России без необходимости поиска за рубежом, уточнили в мэрии.

По информации Новороссийского клинического центра ФМБА России, включение учреждения в систему Федерального регистра позволит ускорить подбор потенциальных доноров для пациентов с онкогематологическими заболеваниями. Первыми участниками регистра уже стали добровольцы, выразившие согласие стать донорами костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Мария Удовик