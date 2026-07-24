На пляжах Анапы завершили отсыпку чистого песка

На пляжах Анапы полностью завершена отсыпка дополнительного слоя чистого песка. На береговой линии протяженностью около 12 км уложили новый слой толщиной не менее 50 см, сообщили по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По данным оперативного штаба Краснодарского края, заседание провел заместитель председателя правительства России Виталий Савельев. Всего на пляжи завезли более 446 тыс. кубометров песка. После отсыпки его просушили и просеяли с помощью специальной техники.

Отмечается, что песок максимально похож по составу на местный, брали его из карьера, выбранного экспертами научного сообщества и одобренного Роспотребнадзором. Качество каждой партии проверяли в лаборатории.

На сегодняшний день 97 пляжей уже получили разрешения от Роспотребнадзора и принимают гостей. Еще семь пляжей проходят проверку.

«Ъ-Новороссийск» писал, что из-за шторма на пляжах Анапы введен временный запрет на купание. Гражданам напоминают, что не стоит подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску. Также рекомендуется усилить контроль за несовершеннолетними в период действия запрета на купание на территории Анапы.

Алина Зорина