Пять ударов по КТК

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ночью 19 июля в пятый раз подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Целями ударов, нанесенных по морскому терминалу в районе Новороссийска, стали два танкера с казахстанской нефтью — ASIA и NISSOS IOS. В результате попадания на одном из судов возник пожар, в настоящий момент очаг возгорания ликвидирован, пострадавших нет. Погрузочные операции на терминале приостановлены. В КТК уточнили, что разлива нефтепродуктов не допущено. Это уже не первая атака на объекты консорциума за последние полтора года: ранее ударам подвергались нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская», административные корпуса терминала в Южной Озереевке и офис в Новороссийске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

Согласно заявлениям самого консорциума, атака 19 июля 2026 года стала пятой по счету «прямой агрессией против его гражданской инфраструктуры». Целями стали танкеры ASIA (нефть «Тенгизшевройл») и NISSOS IOS (сырье Кашагана и «Казмунайгаза»), стоявшие под погрузкой на ВПУ-1 и ВПУ-3. В результате нападения на танкере ASIA возник пожар, который потушили силы аварийного реагирования КТК.

«Погрузка нефти остановлена. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Разлива нефти не допущено»,— указано в заявлении КТК.

Ночью 6 апреля 2026 года атаке подверглась инфраструктура морского терминала КТК под Новороссийском. В результате атаки пострадали трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал. Также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.

В ночь на 25 ноября 2025 года в результате атаки беспилотников получил повреждения административный корпус морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Речь идет о расположенном в Южной Озереевке главном центре управления КТК, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и Казахстане. Персонал был своевременно эвакуирован в укрытия после объявления общегородского сигнала тревоги, пострадавших нет. Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались.

24 сентября 2025 года в дневное время Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников и безэкипажных катеров под управлением украинских военных. Был поврежден офис КТК, расположенный в центре города среди жилой застройки, получили разрушения близлежащие жилые дома и гостиница «Новороссийск».

«Коллектив КТК полагает, что произошедший 24 сентября 2025 года намеренный акт террора со стороны Украины против сугубо гражданских объектов в городе Новороссийске является проявлением людоедского отношения к человеческой жизни со стороны украинского руководства и исполнителей террористического акта. Таким образом украинская власть фактически игнорирует усилия третьих стран, включая представленные в КТК, по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога»,— говорилось в сообщении консорциума.

17 февраля 2025 года удару подверглась крупнейшая нефтеперекачивающая станция КТК — «Кропоткинская». НПС была атакована семью беспилотниками и выведена из эксплуатации. Повторная атака произошла в марте. Восстановительные работы позволили ввести станцию в строй только в мае 2025 года. В июне стало известно, что Каспийский трубопроводный консорциум обратится в суд из-за атаки украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская». Простой в работе станции составил более трех месяцев. Ущерб оценили в 2,7 млрд руб.

Помимо прямых атак на объекты КТК, фиксировались удары по судам вблизи его инфраструктуры. За несколько дней до атаки на терминал, 17 июля, ударам БПЛА подвергся танкер Nordic Zenith неподалеку от морского терминала КТК. Во время атаки судно было порожним.

В марте греческое судно Maran Homer подверглось атаке «неизвестного объекта» в Черном море. Танкер находился за пределами территориальных вод России и ожидал разрешения на заход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, где должен был принять нефть из Казахстана.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний. Среди акционеров международного консорциума есть представители компаний из США и Европы.

После последней атаки в консорциуме заявили: «Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы. Полагаем, что атака на объект компании и гражданские суда в акватории Морского терминала КТК — это атака и на интересы стран — участниц КТК».

В КТК также отметили, что все акционеры и руководство стран-участниц признают важную роль консорциума в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов.

Наталья Решетняк