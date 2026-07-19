Два танкера атакованы во время погрузки на терминале КТК в Новороссийске

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Южной Озерейке (Новороссийск) подвергся террористической атаке с использованием беспилотников. Об этом сообщили в консорциуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

Целями стали танкеры ASIA (нефть «Тенгизшевройл») и NISSOS IOS (сырье Кашагана и «Казмунайгаза»), стоявшие под погрузкой на ВПУ-1 и ВПУ-3. Уточняется, что в результате нападения на танкере ASIA возник пожар, который был потушен с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК.

«Погрузка нефти остановлена. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК , а также подрядных организаций нет. Разлива нефти не допущено»,— указано в заявлении КТК.

Ранее сообщалось, что нефтеналивной танкер Nordic Zenith в ночь на 17 июля дважды подвергся атаке в акватории Черного моря вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). На борту возник пожар. В марте греческое судно Maran Homer подверглось атаке «неизвестного объекта» в Черном море. Танкер находился за пределами территориальных вод России и ожидал разрешения на заход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, где должен был принять нефть из Казахстана.

Наталья Решетняк