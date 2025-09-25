В КТК сделали заявление после атаки беспилотников на Новороссийск

Каспийский трубопроводный консорциум выпустил заявление по поводу атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Новороссийске, в результате которой двое сотрудников компании получили ранения. С заявлением ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

«Коллектив КТК полагает, что произошедший 24 сентября 2025 года намеренный акт террора со стороны Украины против сугубо гражданских объектов в городе Новороссийске является проявлением людоедского отношения к человеческой жизни со стороны украинского руководства и исполнителей террористического акта. Таким образом украинская власть фактически игнорирует усилия третьих стран, включая представленные в КТК, по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога»,— говорится в сообщении.

По имеющимся у КТК сведениям, БПЛА и БЭК, помимо взрывчатки, были начинены дополнительными поражающими элементами, что также подтверждается данными объективного контроля. «Целью в данном случае являлось убийство как можно большего количества людей»,— считают в компании.

24 сентября в дневное время Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников и безэкипажных катеров под управлением украинских военных. Был поврежден офис КТК, расположенный в центре города среди жилой застройки, получили разрушения близлежащие жилые дома и гостиница «Новороссийск», сгорели гражданские легковые автомобили. В результате атаки погибли два мирных жителя, которые находились в непосредственной близости от офиса КТК, еще несколько человек получили ранения.

На морском терминале КТК после объявления общегородского сигнала тревоги с ночи 24 сентября была приостановлена погрузка танкеров, суда отведены на рейдовые стоянки согласно указаниям капитана морского порта. Отгрузка была возобновлена вечером 24 сентября после отмены сигнала.

Консорциум подчеркнул, что является предприятием непрерывного производственного цикла с опасными объектами, поэтому подобные действия влекут масштабные экологические последствия и нарушают ритм рабочих процессов, включая отгрузку нефти на мировой рынок.

КТК объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, являясь одной из действующих линий энергетической дипломатии и взаимодействия с западными компаниями.

Алина Зорина