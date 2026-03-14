Греческий танкер подвергся атаке неподалеку от Новороссийска

Греческое судно Maran Homer подверглось атаке «неизвестного объекта» в Черном море. Об этом сообщает CNN Greece со ссылкой на оператора Maran Tankers Management.

Танкер Maran Homer

Фото: Vincent de Koning / marinetraffic Танкер Maran Homer

Инцидент произошел рано утром 14 марта. Танкер находился за пределами территориальных вод России и ожидал разрешения на заход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, где должен был принять нефть из Казахстана.

В результате атаки судно получило незначительные повреждения палубы. Пострадавших нет, утечки нефтепродуктов не допущено. В компании добавили, что танкер уже покинул порт Новороссийска.

По данным греческого издания Newsit.gr, Maran Homer мог быть атакован беспилотником, предположительно принадлежащим Украине. В момент происшествия судно находилось примерно в 14 морских милях (около 26 км) от Новороссийска. На борту танкера находятся 24 члена экипажа — граждане Греции, Филиппин и Румынии.