Танкер Nordic Zenith дважды атакован у берегов Новороссийска

Нефтеналивной танкер Nordic Zenith в ночь на 17 июля дважды подвергся атаке в акватории Черного моря вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). На борту возник пожар, пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Судно следовало к терминалу для погрузки нефти. После двух атак на борту возник пожар, в результате чего экипаж подал сигнал бедствия. В итоге 13 моряков были эвакуированы судами КТК, еще девять членов экипажа решили остаться на танкере.

Как сообщил собеседник агентства, экипажу удалось самостоятельно потушить пожар. Однако после происшествия судно стало непригодным для загрузки нефти.

По данным сервиса MarineTraffic, танкер Nordic Zenith ходит под флагом Либерии.

Известно, что Каспийский трубопроводный консорциум эксплуатирует нефтепроводную систему мощностью 83 млн т в год. Магистраль протяженностью около 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом на побережье Черного моря. Этот маршрут обеспечивает более 80% экспорта казахстанской нефти.

Алина Зорина