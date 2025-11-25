В результате ночной атаки на Новороссийск пострадало здание морского терминала КТК

В ночь на 25 ноября административное здание Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском получило повреждения в результате удара беспилотного летательного аппарата. По данным компании, поражающие элементы боевой части БПЛА задели корпус в районе поселка Южная Озереевка, где расположен главный центр управления трубопроводной системой Тенгиз—Новороссийск. Персонал был своевременно эвакуирован в укрытия после объявления общегородского сигнала тревоги, пострадавших нет. Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку одной из наиболее продолжительных и массированных за последнее время, отметив, что в ходе ночных событий пострадали жители и повреждены жилые постройки.

Удар стал очередным инцидентом, связанным с объектами КТК в регионе. В сентябре аналогичной атаке подвергся городской офис Морского терминала в Новороссийске, а в феврале этого года семь беспилотников атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская». Тогда беспилотники запускались с временным интервалом, что, по оценке оператора, было направлено не только на вывод объекта из строя, но и на создание угрозы для оперативного персонала. Станция возобновила работу после проведения восстановительных мероприятий в мае.

