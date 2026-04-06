БПЛА повредили объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске

Украинские ударные беспилотники самолетного типа атаковали в ночь на 6 апреля объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, удары были нанесены по объектам международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум». В результате атаки пострадали трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал. Также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.

Помимо промышленных объектов, беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. Пострадали многоквартирные и частные жилые дома. В результате ударов получили ранения мирные жители, среди которых есть дети.

В Минобороны РФ заявили, что атака была направлена на дестабилизацию мирового рынка углеводородов и прекращение поставок нефтепродуктов европейским потребителям. Ведомство также отметило, что целью было нанесение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума — энергетическим компаниям из США и Казахстана.

«Ъ-Кубань» писал, что количество пострадавших в Новороссийске в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на город увеличилось до десяти человек, включая трех детей. Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

Алина Зорина