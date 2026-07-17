Главные новости за 17 июля. Новороссийск

Количество пляжей Анапы, получивших разрешение на открытие курортного сезона, продолжает увеличиваться. На сегодняшний день необходимые разрешительные документы оформили для 89 пляжей, еще 12 пляжных территорий проходят экспертизу.

Глава Анапы Светлана Маслова сообщила, что на территории курорта выявлено более 450 объектов, у которых давно закончилось разрешение на строительство, в эксплуатацию они не введены, но деятельность в них ведется.

Контейнерный терминал НУТЭП и зерновой терминал КСК, входящие в состав холдинга «ДелоПортс», представили операционные результаты за первое полугодие 2026 года. Зерновой терминал значительно увеличил объем перевалки, тогда как контейнерный терминал завершил период с небольшим снижением показателей на фоне общей динамики рынка.

Коммунальные и дорожные службы Геленджика приступили к ликвидации последствий сильного дождя, который прошел утром 17 июля. Основной объем осадков пришелся на центральную часть города, где образовались наиболее интенсивные потоки воды.

Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Смоленской области, признанному виновным в государственной измене. Суд установил, что мужчина передавал сведения о военных и инфраструктурных объектах, расположенных в Анапе и Новороссийске.

За первую половину июля 2026 года Геленджик посетили 457 тыс. туристов. Единовременно на курорте находилось около 77 тыс. отдыхающих.

Нефтеналивной танкер Nordic Zenith в ночь на 17 июля дважды подвергся атаке в акватории Черного моря вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).