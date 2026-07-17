Терминалы Новороссийска увеличили перевалку зерна по итогам полугодия

Контейнерный терминал НУТЭП и зерновой терминал КСК, входящие в состав холдинга «ДелоПортс», представили операционные результаты за первое полугодие 2026 года. Зерновой терминал значительно увеличил объем перевалки, тогда как контейнерный терминал завершил период с небольшим снижением показателей на фоне общей динамики рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За январь—июнь КСК обработал 3,75 млн т зерна, что на 90,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам зернового сезона 2025/2026 через терминал перевалили 9,2 млн т зерновых — на 26% больше, чем сезоном ранее. Доля КСК в общем объеме перевалки зерна в Азово-Черноморском бассейне составила 21,3%. В компании объяснили рост высоким урожаем зерновых культур и модернизацией инфраструктуры терминала.

Контейнерный терминал НУТЭП за первое полугодие обработал 348 тыс. ДФЭ, что на 3,8% меньше, чем годом ранее. При этом в целом контейнерная перевалка морских терминалов Азово-Черноморского бассейна сократилась на 4%. По итогам отчетного периода НУТЭП сохранил первое место по объемам перевалки контейнеров в Азово-Черноморском бассейне и второе место среди контейнерных терминалов России.

Генеральный директор «ДелоПортс» Игорь Яковенко отметил, что результаты первого полугодия и завершившегося зернового сезона свидетельствуют об устойчивой работе активов компании. По его словам, КСК сохранил лидерство среди глубоководных зерновых терминалов России, а НУТЭП удержал ведущие позиции в Азово-Черноморском бассейне, несмотря на сдержанную динамику контейнерного рынка.

Во втором квартале НУТЭП обработал 187 тыс. ДФЭ против 198 тыс. ДФЭ годом ранее, что соответствует снижению на 5,5%. КСК за тот же период перевалил 1,6 млн т зерна, тогда как годом ранее показатель составлял 730 тыс. т. Рост достиг 118,5%.

Стивидорные активы ГК «Дело» в Новороссийске объединяет холдинг «ДелоПортс». В их состав входят контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания «Дело», оказывающая услуги по агентированию, буксировке и бункеровке судов.

Мария Удовик