В Геленджике устраняют последствия залпового дождя

Коммунальные и дорожные службы Геленджика приступили к ликвидации последствий сильного дождя, который прошел утром 17 июля. Основной объем осадков пришелся на центральную часть города, где образовались наиболее интенсивные потоки воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации главы Геленджика Алексея Богодистова, к настоящему моменту осадки прекратились, а вода постепенно уходит с подтопленных участков. По предварительным данным, пострадавших в результате непогоды нет.

Непогода затронула несколько пляжных территорий курорта. После прекращения дождя коммунальные и дорожные службы начали уборку улиц, набережной и пляжей. Для выполнения работ на места направили необходимую технику. Власти рассчитывают устранить последствия ливня в максимально короткие сроки.

Жителей и гостей города попросили соблюдать осторожность на участках, где сохраняются скопления воды. При возникновении нештатных ситуаций или необходимости получения помощи рекомендовано обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону +7 (86141) 2-08-95.

По данным синоптиков, погодные условия в Краснодарском крае остаются неоднородными. Северо-западная часть региона находится под влиянием сухого антициклона, который принесет преимущественно солнечную погоду. В то же время в юго-восточных районах края влияние тыловой части циклона, смещающегося на восток, сохранит вероятность кратковременных дождей и гроз.

Власти Геленджика продолжают контролировать ситуацию и координировать работу городских служб до полного устранения последствий непогоды. Основное внимание уделяют расчистке общественных пространств, пляжных территорий и участков, где после сильного дождя еще сохраняются скопления воды.

Мария Удовик