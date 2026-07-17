В Геленджике устраняют последствия залпового дождя
Коммунальные и дорожные службы Геленджика приступили к ликвидации последствий сильного дождя, который прошел утром 17 июля. Основной объем осадков пришелся на центральную часть города, где образовались наиболее интенсивные потоки воды.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По информации главы Геленджика Алексея Богодистова, к настоящему моменту осадки прекратились, а вода постепенно уходит с подтопленных участков. По предварительным данным, пострадавших в результате непогоды нет.
Непогода затронула несколько пляжных территорий курорта. После прекращения дождя коммунальные и дорожные службы начали уборку улиц, набережной и пляжей. Для выполнения работ на места направили необходимую технику. Власти рассчитывают устранить последствия ливня в максимально короткие сроки.
Жителей и гостей города попросили соблюдать осторожность на участках, где сохраняются скопления воды. При возникновении нештатных ситуаций или необходимости получения помощи рекомендовано обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону +7 (86141) 2-08-95.
По данным синоптиков, погодные условия в Краснодарском крае остаются неоднородными. Северо-западная часть региона находится под влиянием сухого антициклона, который принесет преимущественно солнечную погоду. В то же время в юго-восточных районах края влияние тыловой части циклона, смещающегося на восток, сохранит вероятность кратковременных дождей и гроз.
Власти Геленджика продолжают контролировать ситуацию и координировать работу городских служб до полного устранения последствий непогоды. Основное внимание уделяют расчистке общественных пространств, пляжных территорий и участков, где после сильного дождя еще сохраняются скопления воды.