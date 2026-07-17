В Анапе выявлено более 450 объектов с просроченными разрешениями на строительство

Глава Анапы Светлана Маслова сообщила, что на территории курорта выявлено более 450 объектов, у которых давно закончилось разрешение на строительство, в эксплуатацию они не введены, но деятельность в них ведется. По 10 из них материалы направлены в суд. Об этом мэр Анапы сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отметила Светлана Маслова, работа проводится на всей территории муниципалитета, все объекты будут обследованы поэтапно. Исключений ни для кого не будет — все должны работать прозрачно, легально и своевременно платить налоги.

По словам главы города, цель — не снос всех объектов, а приведение их в соответствие с требованиями. Там, где это возможно, собственники могут легализовать объекты. Многие уже самостоятельно обращаются в управление архитектуры.

В рамках обследования будет проверена законность подключения зданий к коммуникациям, в том числе тех, которые не зарегистрированы в ЕГРН. Светлана Маслова подчеркнула, что это вопросы не только экономики и градостроительства, но и безопасности: на современном курорте не должно быть самостроев и долгостроев.

Алина Зорина