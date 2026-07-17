За первую половину июля Геленджик принял 457 тысяч туристов

За первую половину июля 2026 года Геленджик посетили 457 тыс. туристов. Единовременно на курорте находилось около 77 тыс. отдыхающих, сообщили в пресс-службе администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

По данным городских властей, несмотря на утренний дождь 17 июля, погода быстро улучшилась — уже через час над курортом установилась солнечная погода. Отдыхающие продолжают проводить время на пляжах, температура морской воды остается комфортной для купания, набережная сохраняет высокую посещаемость.

Ранее сообщалось, что в период с января по июнь 2026 года аэропорт Геленджика обслужил более 141 тыс. пассажиров. За этот период выполнено 1,2 тыс. рейсов. Самыми востребованными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Тюмень.

Алина Зорина