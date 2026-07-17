Жителя Смоленской области осудили за передачу сведений об объектах Новороссийска

Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Смоленской области, признанному виновным в государственной измене. Суд установил, что мужчина передавал сведения о военных и инфраструктурных объектах, расположенных в Анапе и Новороссийске, рассчитывая, что они попадут представителю Службы безопасности Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По материалам дела, в период с января по февраль 2024 года подсудимый находился на территории Анапы и Новороссийска. Испытывая негативное отношение к государственной власти Российской Федерации и проводимой специальной военной операции, он через мессенджер Telegram установил контакт с человеком, которого считал представителем СБУ. В ходе переписки мужчина выразил готовность содействовать деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Как установил суд, в действительности переписку с подсудимым вел сотрудник УФСБ России по Ставропольскому краю в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Выполняя полученные задания, мужчина передал сведения о военном комиссариате Анапы, а также об объектах промышленной инфраструктуры Новороссийска. По оценке суда, эта информация представляла интерес для украинских спецслужб, а ее возможное использование могло причинить ущерб безопасности Российской Федерации.

Действия подсудимого квалифицировали по статье 275 УК РФ (государственная измена). Рассмотрев материалы уголовного дела, Краснодарский краевой суд признал мужчину виновным.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения ему установили ограничение свободы сроком на один год.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законодательством порядке.

Мария Удовик