Количество открытых пляжей Анапы выросло до 89

Количество пляжей Анапы, получивших разрешение на открытие курортного сезона, продолжает увеличиваться. На сегодняшний день необходимые разрешительные документы оформили для 89 пляжей, еще 12 пляжных территорий проходят экспертизу. Об этом сообщили по итогам заседания правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей после крушения танкеров в Керченском проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Заседание комиссии провел заместитель председателя правительства России Виталий Савельев. Основной темой стало выполнение мероприятий по устранению последствий разлива мазута и восстановлению пострадавших территорий.

На пляжах Анапы продолжают работы по восстановлению береговой линии. В местах, пострадавших от загрязнения нефтепродуктами, проводят отсыпку дополнительного слоя чистого песка. Эти мероприятия проходят под контролем Роспотребнадзора, который оценивает соответствие пляжей санитарным требованиям перед выдачей разрешений на их эксплуатацию.

Помимо восстановления пляжных территорий, специалисты продолжают контролировать состояние акватории Черного моря и побережья Краснодарского края и Республики Крым. Мониторинг ведут для своевременного выявления возможных последствий чрезвычайной ситуации и оценки эффективности проводимых работ.

По данным правительственной комиссии, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 768 человек и 186 единиц техники. В работах участвует сводная группировка сил и средств, задействованная для очистки побережья, мониторинга акватории и выполнения других мероприятий, связанных с восстановлением пострадавших территорий.

Ранее глава Анапы Светлана Маслова опубликовала карту пляжей курорта, которые с 1 июня 2026 года стали доступны для купания. По мере завершения необходимых работ и прохождения санитарной экспертизы список официально открытых пляжей продолжает расширяться. Работа по восстановлению береговой инфраструктуры и контролю за состоянием побережья продолжается.

Мария Удовик