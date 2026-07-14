Главные новости за 14 июля. Новороссийск

Власти Новороссийска утвердили порядок получения разрешений и проведения выступлений уличных артистов.

В результате падения обломков беспилотников повреждены частные домовладения в Анапе и Геленджике. В станице Анапской пострадали четыре дома, в Геленджике выбиты стекла в здании.

В Новороссийске опубликовали график поставок топлива на автозаправочные станции сети «Роснефть».

В Новороссийске задержали обвиняемого в осквернении могил участников СВО.

В Новороссийске средняя загрузка гостиниц и гостевых домов за первое полугодие 2026 года составила 56,7% (за первое полугодие 2025 года — 56,2%).

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил об опасности формирования смерчей над Черным морем. По данным синоптиков, неблагоприятное явление возможно в течение 15 и 16 июля на участке побережья от Анапы до Магри.

Октябрьский районный суд Новороссийска признал виновными десять жителей Новороссийска, Москвы, Белгорода и Сургута по делу о мошенничестве при незаконном получении социальных налоговых вычетов. Фигуранты осуждены по чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ.