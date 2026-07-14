Средняя загрузка гостиниц в Новороссийске с начала года составила более 56%

В Новороссийске средняя загрузка гостиниц и гостевых домов за первое полугодие 2026 года составила 56,7% (за первое полугодие 2025 года — 56,2%). Такие данные «Ъ-Новороссийск» сообщила начальник городского управления курортов и туризма Лариса Григорьян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечает госпожа Горигорьян, в 2025 году Новороссийск посетили 1 581 000 туристов (из них за летний период 2025 года — порядка 572 000 человек), что для города, не имеющего официального статуса курорта, является достаточно высоким показателем.

По состоянию на 30 июня 2026 года в городе за шесть месяцев побывало 521 616 туристов (на 30 июня 2025-го — 510 120 туристов).

«Рост турпотока в первую очередь обусловлен внедрением эксперимента по регулированию деятельности гостевых домов. Он дал возможность этому сегменту рынка официально предоставлять услуги по размещению отдыхающих, что повысило прозрачность и качество сервиса», — пояснила изданию Лариса Григорьян.

О влиянии ситуации с топливом на туристскую отрасль в городе говорить еще рано, так как сложившаяся ситуация наблюдается в городе только вторую неделю, отмечает начальник городского управления курортов и туризма.

Как считает Лариса Григорьян, утверждать, что существует какой-то существенный отток туристов, нельзя. При благоприятной обстановке и нормализации ситуации с топливом в этом туристическом сезоне город рассчитывает на небольшой прирост туристов.

Подробности читайте в материале «Туристам кризис — не помеха».

Сергей Емельянов