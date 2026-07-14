«Роснефть» назвала сроки поступления топлива на АЗС Новороссийска

В Новороссийске опубликовали график поставок топлива на автозаправочные станции сети «Роснефть». Компания сообщила, в какое время в течение дня на отдельных АЗС ожидается поступление бензина и дизельного топлива. При этом в организации отметили, что информация актуальна на момент публикации и сроки поставок при необходимости могут скорректировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, на автозаправочную станцию в районе железнодорожной петли в Кирилловке бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо планируют доставить к обеду.

На АЗС в Цемдолине, известной как «Золотая рыбка», поступление дизельного топлива ожидается к обеду, тогда как бензин АИ-92 и АИ-95 должны доставить вечером.

На автозаправочной станции, расположенной на Мысхакском шоссе, поставку бензина АИ-92 и АИ-95 запланировали на утренние часы.

На АЗС возле гипермаркета «Лента» поступление бензина АИ-92 и АИ-95 ожидается вечером.

Для станции в Верхнебаканском сельском округе бензин АИ-92 и АИ-95 планируют доставить к обеду, а дизельное топливо — в вечернее время.

В компании подчеркнули, что опубликованный график отражает текущий план поставок. В зависимости от логистической ситуации время прибытия топлива на отдельные автозаправочные станции может измениться.

Информацию о поставках опубликовали для информирования автомобилистов о сроках поступления топлива на наиболее востребованные АЗС города. При этом в компании обратили внимание, что сведения являются актуальными на момент публикации и могут быть скорректированы при изменении графика доставки нефтепродуктов.

Мария Удовик