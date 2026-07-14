От Анапы до Магри объявили угрозу формирования смерчей над морем

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил об опасности формирования смерчей над Черным морем. По данным синоптиков, неблагоприятное явление возможно в течение 15 и 16 июля на участке побережья от Анапы до Магри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Предупреждение действует на фоне ухудшения погодных условий в Краснодарском крае. Ранее экстренное предупреждение объявили для Сочи и федеральной территории Сириус. С вечера 14 июля и в течение суток 15 июля здесь ожидаются сильные дожди и ливни с грозами, местами град и шквалистое усиление ветра до 20–22 м/с. В отдельных районах прогнозируются очень сильные осадки.

Из-за интенсивных дождей возможен резкий подъем уровня воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок. В горной местности возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Ранее специалисты уже предупреждали о вероятности формирования смерчей над морем на участке Магри—Веселое, включая территорию Сочи и федеральной территории Сириус.

Администрация Сочи рекомендовала жителям и туристам отказаться от отдыха в устьях рек и походов в горы, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также следить за официальными сообщениями экстренных служб и прогнозами погоды.

Мария Удовик