В Новороссийске задержали обвиняемого в осквернении могил участников СВО

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 30-летнего гражданина Украины, обвиняемого в осквернении воинских захоронений. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в региональном следственном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 30 апреля 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил повредить захоронения участников специальной военной операции. Чтобы скрыть свою личность, он надел балаклаву и проник на территорию кладбища, расположенного на хуторе Копанском в Краснодаре.

Следствие считает, что мужчина повредил 14 захоронений участников СВО. По данным СКР, он разбил 13 стеклянных рамок с фотографиями на надгробиях, а также демонтировал фотографию с одной из могильных плит. После этого обвиняемый покинул место происшествия и уехал из Краснодара.

Личность и местонахождение фигуранта установили в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Следователи СК России совместно с сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю, Центра по противодействию экстремизму и уголовного розыска краевого главка МВД установили, что мужчина скрывается в Новороссийске. После этого оперативные сотрудники доставили его к следователю.

В ходе расследования также установили, что действия обвиняемого причинили имущественный ущерб на сумму свыше 334 тыс. руб.

В следственном управлении сообщили, что обвиняемый признал вину. На период предварительного расследования суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, после чего уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений). Теперь суду предстоит рассмотреть материалы дела и дать правовую оценку представленным доказательствам.

Мария Удовик